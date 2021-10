Eks-advokaten underslo 100 millioner – får fem og et halvt år i fengsel

Den tidligere advokaten Halstein Sigbjørn Sjølie er dømt til fem år og seks måneders fengsel for underslag av omkring 100 millioner kroner.

Den tidligere advokaten har erkjent samtlige forhold i tiltalen.

Nå er han av Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år og seks måneder.

Eks-advokaten må også betale om lag 50 millioner kroner i erstatning.

Sjølie var partner i advokathuset Liljedahl i Moss, og har vært advokat i mer enn 20 år. Han mister også rettigheten til å drive som advokat.

Han var i ferd med å bygge seg opp som forretningsmann innen hotellvirksomhet da saken sprakk i 2019. Blant annet eide og drev han Morgedal hotell i Telemark.

Hotellprosjektene skal ha ført til at Sjølie fikk behov for mye penger. Det skaffet han fra såkalte klientkontoer, som han disponerte gjennom sitt virke som advokat.

Oslo tingrett slår fast at Sjølie i løpet av en periode på syv år, fra 2012 til 2019, brukte klientmidler på minst 92.114.659 kroner, tilhørende 25 ulike klienter.

Totalt har Sjølie underslått omkring 100 millioner kroner.

Han er også dømt for en rekke bedragerier. Til sammen utgjør disse 33 millioner norske kroner.

– Det er en alvorlig sak, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

I dommen skriver Oslo tingrett at det i utgangspunktet var satt av ti rettsdager til saken, men at tiltaltes uforbeholdne tilståelse gjorde at de ble ferdig på én dag.