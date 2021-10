Kritikken hagler etter podkast-grep – nå svarer Iselin Guttormsen

God kveld Norge har tidligere skrevet om sinte podkast-lyttere som reagerer på at favorittprogrammene deres legges bak betalingsmur. Nå forteller Guttormsen hvordan hun opplever kritikken.

– Jeg skjønner at folk er frustrerte over at jeg velger å flytte podkasten bak betalingsmur. Men jeg er en forretningskvinne jeg også, som tenker på meg selv og fremtiden min, forteller Guttormsen til God kveld Norge.

– For at jeg skal kunne reise rundt på skoler å holde foredrag for ungdom uten å ta skyhøye priser, så må jeg ha en inntekt, forteller hun videre.

Skikkelig provosert

Lytterne beskylder podkast-stjernene for å være pengegriske på grunn av abonnementtjenesten. Selv om Guttormsen skjønner at folk reagerer, blir hun frustrert over at folk kaller henne kynisk og grisk, og sier at hun bare vil tjene penger.

– At folk legger en agenda bak det jeg gjør uten at de kjenner meg, og vet intensjonen og tankene mine, gjør meg skikkelig provosert, forteller hun.

Det er spesielt de to store aktørene PodMe og Podimo som har kjøpt opp flere populære podkaster i Norge, og lagt de bak betalingsmur.

«Fuck, jeg må få det ut»

Guttormsen mener også det er en forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder kritiske tilbakemeldinger og kommentarer.

– Jeg kjenner at det er en urettferdig behandling i denne bransjen når det kommer til menn og kvinner. Det er ikke på langt nær like mange menn som mottar så mye kritikk som det kvinner gjør, forteller Guttormsen.

Frustrasjonen Guttormsen føler rundt kritikken, fikk hun ut gjennom en treningsøkt som hun også delte på sin egen Instagram-konto.

– Jeg ble lei meg, gråt og tenkte: «Fuck, jeg må få det ut», så jeg gikk ned i stua og trente, forteller hun.

