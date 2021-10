Mark Lorentzon (55) jaktes av svensk politi – bodde flere år på Bygdøy

Mark Lorentzon, mannen som svenske medier peker på som politiets eneste mistenkte etter eksplosjonen i Göteborg tirsdag, bodde for mange år siden i en fasjonabel villa i Oslo.

Politiet i Göteborg bekrefter til TV 2 at de kun har én mistenkt gjerningsmann etter den voldsomme eksplosjonen tirsdag i forrige uke.

En rekke svenske medier erfarer at det er den 55 år gamle svensken Mark Lorentzon politiet leter etter.

For mange år siden leide han en hybelleilighet i en villa i et av Norges dyreste nabolag på Bygdøy i Oslo.

Omkring 20 personer ble skadet i den voldsomme eksplosjonen tirsdag. Fire av dem hadde fredag status som alvorlig skadd. Totalt 140 familier har måttet flytte hjemmefra.

EKSPLOSJON: Tirsdag morgen eksploderte det i en boligblokk i Gøteborg. Foto: Bjørn Larsson Rosvall/ TT

Den mistenkte mannen ble i forrige uke etterlyst over hele Sverige.

Leter internasjonalt

Mandag opplyser påtalemyndigheten at han er begjært «pågrepet i sitt fravær», tilsvarende en siktelse i norsk strafferett. Det gjør de for å kunne etterlyse ham internasjonalt, skriver påtalemyndigheten i en pressemelding.

Ifølge Expressen har politiet en hovedteori om at mannen har flyktet utenlands. Det skal blant annet skyldes betalinger til flere andre land de seneste månedene.

Samme avis skriver at politiet mener å ha registrert livstegn fra ham i løpet av helgen.

OFTE HOS POLITIET: Disse bildene av Mark Lorentzon er tatt i forbindelse med en tidligere straffesak i Sverige. Foto: Svensk politi

Ifølge avisens opplysninger har politiet fått tak i relativt ferske bilder av ham fra et overvåkningskamera, riktignok tatt før eksplosjonen. Bildet skal være sendt ut internt i politiet.

I en påtegning til retten, som Expressen har gjengitt, skriver påtalemyndigheten ar Lorentzon gjennom sin fremgangsmåte har forsøkt å drepe beboere på adressen.

55-åringen har mandag fått oppnevnt advokat Svend B. Christiansen, som til svenske medier sier at han akkurat har fått oppdraget og derfor ikke kan uttale seg om saken.

– Kastet ut

Av svenske medier omtales han som en «rättshaverist». Han har ved flere anledninger saksøkt svenske myndigheter for en rekke ulike forhold, skriver Aftonbladet.

Han skal nylig ha truet daglig leder på eldrehjemmet der hans mor er boende, for at han ikke har kunnet besøke henne uten plexiglass under pandemien.

Nylig ble han kastet ut av leiligheten der han bodde, og ifølge Aftonbladet skulle utkastelsen skje bare fire timer etter eksplosjonen.

Politiet sier til svenske medier at jakten på mannen kan trekke ut i tid om han har en plan om kun å gjemme seg.

Kripos ønsker ikke å svare på om de har vært i kontakt med svensk politi i forbindelse med saken.