Klopp hyller Manchester City som et «eksepsjonelt lag» og best i Europa

Liverpool møter Manchester City til gigantoppgjør på Anfield søndag klokken 17.30. Oppgjøret sendes direkte på TV 2 Premium og TV 2 Play.

Jürgen Klopp nøler ikke et sekund med å slå fast at Liverpool må spille sin aller, aller beste fotball for å vinne toppkampen. Tyskeren roser nemlig Manchester City som et helt «eksepsjonelt lag».

– Manchester City er bare et eksepsjonelt lag. De tapte mot PSG, men hadde de satt sjansene sine så hadde de vunnet. Når du ser på PSGs kvaliteter, og hvordan Manchester City dominerte mot dem, så forteller det deg alt om Manchester Citys kvaliteter, sier Klopp på fredagens pressekonferanse, ifølge BBC.

– Best i Europa

Klopp nøler heller ikke med å utrope Manchester City til Europas beste lag.

– Dette er en helt spesiell kamp hvert år, og vi må vise oss frem i vår beste versjon. Kun da har vi sjansen. Vi må spille en skikkelig god fotballkamp, men dette er Anfield. Vi ser virkelig frem til det, sier Klopp, og slår fast:

– Manchester City er sannsynligvis det beste laget i Europa for øyeblikket. Forrige helg spilte de mot Chelsea, og alle snakket om hvor gode Chelsea er. Men Manchester City var klart best i den kampen, mener han.

Liverpool er det eneste laget som hittil ikke har tapt en kamp i Premier League. Rødtrøyene fra Anfield topper tabellen etter fire seire og to uavgjorte kamper med 14 poeng etter seks spilte kamper. Manchester City er poenget bak med 13, samme poengsum som både Manchester United, Everton, Chelsea og Brighton har tatt etter seks kamper.

Klopp mener likevel Liverpool kunne gjort det enda bedre i de første kampene for sesongen.

– Starten er ok så langt, men vi kunne ha gjort det bedre. Vi må jobbe videre. Jeg vet at hvis vi vinner, ser det ut som en god sesongstart. Deretter møter vi Watford, Atletico og Manchester United. Så jeg er ikke interessert i starten. Jeg vil bare spille en så god sesong som mulig, poengterer Klopp, som kommer med følgende oppskrift på hvordan City skal beseires:

– Vi må vinne kampen ved å score mest mål, men vi må også forsvare oss på det aller høyeste nivået for å være med i kampen, og sørge for at målene vi scorer utgjør forskjellen.

Guardiola: – Jeg har ikke ord

Pep Guardiola mener det er en ære for klubben at de når blir sett på som en av Liverpools største rivaler.

– For oss er det en ære å være Liverpools rivaler. For ti år siden, så var vi ikke deres rivaler. I mange år prøvde klubben vår å konkurrere mot disse legendariske klubbene, så at vi gjør det nå, er en ære. Å konkurrere mot de historisk beste lagene i England er strålende for oss, uttaler Guardiola på sin pressekonferanse før storkampen på Anfield.

Selv om det ble tap mot PSG i Champions League i midtuken, er Guardiola enig med Klopp i at Manchester CIty-laget ser svært bra ut for tiden.

– Jeg er så fornøyd med hvordan vi har spilt i de to siste kampene. Og selvsagt over at vi vant (mot Chelsea) i Premier League i denne perioden vi er inne i. De Bruyne er tilbake etter skade, Foden også. Nivået de har spilt på er så høyt. Derfor er jeg mer fornøyd enn noensinne, fordi det har vært litt vanskelig for oss. Jeg finner ikke ord som kan uttrykke hvor takknemlig jeg er for måten vi har spilt i de siste to kampene, sier spanjolen.

Guardiola melder om en skadefri tropp, med unntak av Oleksandr Zinchenko og Ilkay Gündogan, før kampen på Anfield.

– Begge er forhåpentligvis tilbake etter landslagspausen, varsler City-sjefen.