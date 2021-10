I 20 år har de forsøkt å finne ut hva som skjedde: – Han vil aldri bli glemt

21. september 2001 ble torsoen til en liten gutt funnet flytende i elven like ved Tower Bridge. Politiet frykter han ble utsatt for rituelt drap, og har aldri klart å finne ut hvem han var.

På 20-årsdagen for det makabre funnet i Themsen gikk Metropolitan Police ut med en pressemelding der de appellerer til publikum om hjelp til å løse drapsmysteriet.

Politiet håper mennesker som ikke turte å snakke med dem tidligere, nå har mer mot til å stå fram.

Det var på ettermiddagen fredag 21. september 2001, den lille gutten, som anslås å være fem eller seks år, ble funnet død. Kun torsoen ikledd en rød shorts ble funnet. Hode, armer og bein kom aldri til rette, og ingen meldte ham noen gang savnet.

Gutten hadde på seg denne shortsen da han ble funnet. Foto: Metropolitan Police

Rituelt drap

Politiet ga ham navnet «Adam», og etter noen år viste DNA-prøver at han trolig er av nigeriansk opphav. Politiet har en teori om at gutten var del av en gruppe migranter som ble smuglet inn i landet, trolig via Tyskland.

Obduksjonsrapporten viste at det trolig var slag mot nakken som var dødsårsaken, og politiet mistenker han ble offer for et rituelt drap.

Etterforskere skal ha fryktet at han ble fraktet til London for å ofre et menneske i et «muti-rituale». Muti er tradisjonell medisin praktisert blant noen steder i Afrika. Muti-drap er når man dreper noen for å ta lemmene deres for å bruke dem i heksekunst.

Barn med albinisme er spesielt utsatt for slike drap i noen deler av Afrika. Kroppsdeler, blod, hår og beinrester fra disse menneskene brukes til amuletter som ifølge folketroen skal bringe lykke til overtroiske.

I to tiår har politiet regelmessig tatt opp igjen Adam-saken. Nye teknologiske muligheter testes ut, og politiet har sjekket savnet-saker opp i hele Storbritannia, Sør-Afrika, Nigeria, Nederland og Tyskland. Uten å ha kommet nærmere noe svar.

– Det er utrolig trist og frustrerende at drapet på Adam forblir uløst. Drapsavsnittet har jobbet utrettelig med saken for å finne de ansvarlige, sier sjefsinspektør, Kate Kieran, i londonpolitiet.

– Vær modig

– Vi anerkjenner at folk ikke hadde lyst til å snakke med oss på den tiden. At det var lojalitet til de som var involvert i dette. Men de siste 20 årene kan personlige bånd ha endret seg. Vi håper noen er modige nok til å stå fram slik at vi endelig kan få rettferdighet, sier hun.

Hun sier selv små detaljer kan føre politiet videre i saken.

– Denne lille gutten er ikke, og skal ikke bli, glemt. Han fortjener at vi ikke gir opp, sier hun.

En kvinne har tidligere vært mistenkt i saken, men hun ble løslatt. Senere ble en mann pågrepet og avhørt, men også han ble løslatt.