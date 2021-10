Solskjær svarer på van de Beeks tyggis-kasting: – Jeg forstår frustrasjonen

Se van de Beek-situasjonen i videovinduet!

Manchester United fikk en opptur mot Villarreal i midtuka, etter at Cristiano Ronaldo sikret 2-1 og tre poeng på overtid. Misnøyen har allikevel ikke stilnet helt i den rød delen av Manchester.

Mangelen på en klar og tydelig spillestil er gjengangeren i britiske medier før de røde djevlenes møte med Everton lørdag. Ole Gunnar Solskjær er klar på at hans mannskap må bli bedre i etablert angrep.

– Det er utfordringen vi står overfor og det må vi forbedre. Vi ønsker å være i den posisjonen at lag viser oss respekt. Vi må ha mer tempo på ball, ta bedre avgjørelser, vinne ballen tilbake raskere. Det er så mange ting som skal gjøres riktige. Ballen beveger seg så raskt over den banen, og noen ganger er det som en håndballkamp. Man vinner ballen, så er det full fart framover og avslutning, og så begynner det på nytt, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse, og fortsetter:

– Aston Villa-kampen hadde 45 minutter effektiv spilletid, det er sannsynligvis det laveste jeg har sett i en kamp vi har spilt. Vi må bygge mer press på motstanderens halvdel. Mer bevegelse. Det er mange ting. Vi kan snakke om det hele dagen.

Mange hevder at nordmannen er for avhengig av enkeltspillere, deriblant nettopp Cristiano Ronaldo. Portugiseren har funnet veien til mål fem ganger på like mange kamper siden returen til Old Trafford.

– Fem mål på fem kamper sier alt. Han holder seg i form, selv om vi må passe på. Han er et godt eksempel for alle og han har vært en meget bra innflytelse så langt, og det har bare gått én måned. Måtte det fortsette, sier Solskjær.

– Finnes ikke sunn fornuft

Lørdag venter Everton på Old Trafford for Solskjær og co. Nordmannen liker dårlig at hans United er satt opp med kamp lørdag klokken 12.30 lokal tid, etter en onsdagskamp i Champions League.

– Vi har ikke fått noen forklaring. Eller, det er TV. Det er finnes ikke sunn fornuft i det hele tatt. Vi hadde det samme scenarioet i fjor, da vi hadde vært i Tyrkia. Vi trenger supporterne, de må hjelpe oss og det vet jeg de vil. Men vi og Chelsea kunne enkelt å ha spilt på søndag og Liverpool-City på lørdag, sier Solskjær.

Lørdagens motstander, Everton, har startet denne sesongen meget skarpt under ledelse av sin nye manager, Rafael Benítez. Den tidligere Liverpool-sjefen har ledet «the toffees» til 13 poeng på de første seks seriekampene, det samme antallet som Solskjærs United.

Forrige gang lagene møttes på Old Trafford endte oppgjøret 3-3 etter en overtidsscoring av Dominic Calvert-Lewin. Den engelske landslagsspissen er imidlertid ikke tilgjengelig til kamp mot United lørdag.

Manchester United må også klare seg uten flere spillere, men Solskjær kommer uansett med gode nyheter.

– Luke føler seg bedre, men han har hatt en skulderskade, så vi må ta en avgjørelse. Marcus (Rashford) trente for fullt, med kontakt, for første gang i dag og virket ok, det er godt å se. Harry (Maguire) er fortsatt ute. Det samme gjelder Amad (Diallo). Vi mistet ikke noen på onsdag, sier han.

Svarer på tyggis-kasting

En annen ting som ble adressert på fredagens pressekonferanse, var situasjonen rundt Donny van de Beek. Onsdag ble nederlenderen filmet på innbytterbenken i oppgjøret mot Villarreal, der han tilsynelatende kaster en tyggis i frustrasjon.

– Jeg har et lag fullt av internasjonale fotballspillere. De er konkurransedyktige spillere som ønsker å utgjøre en forskjell og som ønsker å spille. Alle ønsker å være på banen, selvfølgelig. Donny var klar til å komme på, som alle spillerne bør være. Jeg har sannsynligvis vært en innbytter mer enn noen i denne klubben. Jeg tror jeg må ha rekord i antall opptredener som innbytter. Man må være klar hele tiden. Det har vært ganger der jeg ikke var veldig fornøyd, men det er managerens avgjørelse, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Alex (Telles) ble byttet ut og Fred gjorde en god jobb på venstrebacken. Jeg forstår frustrasjonen, selvfølgelig. Alle spillere har lyst til å spille. Det må omgjøres til energi og innbitthet når man får sjansen, og det må de vise meg. Det er ikke bare han, det gjelder alle. Om vi skal ha suksess sammen, må vi ha positiv energi. Vi kan ikke ha energi fra sutring. Men Donny har aldri påvirket laget eller lagkameratene negativt, så er det sagt. Men så fort jeg ser noen påvirke spillerne negativt, er det et annet scenario.