– Jeg har opplevd mer traumer enn James Bond

Etter 15 år i rollen som James Bond, vil nå Daniel Craig (53) legge vekk smokingen og avslutte sin Bond-karriere med filmen «No time to die».

Nye James Bond

Produsenten Barbara Broccoli avslørte nylig at jakten på den nye James Bond, vil først starte opp i 2022.

NY BOND?: Tom Hardy. Foto: Joel C Ryan/Scanpix

– Vi fortsetter videre. Neste år er det 60-års jubileum til Bond-filmene, så vi ser videre mot neste kapittel, hva enn det vil bringe, sa Broccoli til SYFY Wire.

Internasjonale medier har spekulert i hvem som vil overta og mange peker mot skuespillerne Tom Hardy (44) og Idris Elba (49). Alderen deres taler til fordel for dem begge, siden Roger Moore, Timothy Dalton og Pierce Brosnan var alle slutten av 40-årene da de gikk inn i James Bond-rollen.

Syriske Bond

Syriske Shokat Harjo ble hyret inn av TV 2, da vi skulle lage vår egen scene fra Lutvann denne uken, og lansere en alternativ James Bond.

Se video i topp av saken!

SYRISKE BOND: Shokat Harjo poserer på ekte Bond-vis ved Lutvann. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Skuespilleren er stor fan av Bond-universet og mener at rollen bør være litt anderledes, neste gang rollen skal besettes.

– Jeg mener at verden trenger en ny James Bond, må ikke være en hvit karakter hele tiden. Kanskje den neste blir brun, kanskje en kvinnelig James Bond, det vet vi aldri, men vi trenger en som er anderledes, sier Harjo til TV 2.

James Bond-fan

NY BOND: Shokat Harjo i rolle som James Bond. Foto: Martin Berg Isaksen/TV 2

Skuespilleren ble født i nordlige Syria. I løpet av borgerkrigen i Syria ble han skutt og såret av IS. I løpet av sin rehabilitering var han flyktning, og havnet til slutt i Norge i 2015. Harjo ønsker å bruke sitt unike perspektiv som innvandrer i et fremmed land til å fortelle sine egne og andres historier. Da muligheten kom for å spille inn en Bond-scene for TV 2, var han lett å be.

– James Bond er i mitt blod og jeg vet at ingenting er umulig. Jeg vil gjøre alt jeg kan og gi alt jeg har for å bli den neste James Bond. Jeg har opplevd mer traumer enn James Bond gjorde i alle filmene sine og jeg søker ikke sympati her, jeg vil si bare at dette livet har gjort meg veldig sterk både på innsiden og utsiden, forteller Harjo til TV 2.

Spectre

LUTVANN: TV 2 spiller inn en scene ved Lutvann med trombonist Tarjei Grimsby og skuespiller Shokat Harjo. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

Kontrastfylt liv

Shokat Harjo er opptatt av at mennesker med ulike bakgrunner og erfaringer skal bli representert på scenen og i film. I 2021 spilte han i den prisbelønnede spillefilmen «Gritt», og ga også ut sin første kortfilm «Edderkoppen», en historie om to ulike kulturer som møtes på et hotell i Norge.

Livet har endret seg stort på seks år for 27-åringen. Hans siste møte med James Bond var en filmplakat i Hamburg.

– I 2015 var jeg i Hamburg som flyktning på vei til Norge. Jeg stod foran James Bond-filmplakaten «Spectre» og hadde ikke råd til å se filmen, jeg var trøtt etter 14 dager etter å ha gått fra Hellas til Tyskland. I går så jeg «No time to Die» på en førpremiére på Colosseum, avslutter Harjo.