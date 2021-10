Advarer Norge mot å kutte strømkabler

Snart regjeringsklare Senterpartiet har tatt til orde for å kutte norsk strømeksport via utenlandskabler på grunn av den høye strømprisen i Norge.

EU-landene opplever skyhøye gass- og strømpriser denne høsten. Norge har strømkabler til flere land, blant annet til Tyskland og Nederland.

Sikrer mer fornybar energi

Olje- og energiminister Tina Bru møtte fredag EUs energikommissær Kadri Simson fra Estland. Etter møtet svarte Simson på spørsmål fra norske medier.

– Hvordan ser du på debatten i Norge om å stenge strømkabler på grunn av høye priser?

– Her i Europa ser vi alle fordelene med et felles energimarked. Et mer omfattende strømmarked hjelper oss til å levere mer fornybar kraft, svarer Kadri Simson, EUs energikommissær.

FORDELER: EUs energikommissær Kadri Simson ser bare fordeler med et felles energimarked i Europa. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Hun frykter at avgjørelser som tas nå på grunn av den høye strømprisen, vil forsinke fremtidige og helt nødvendige investeringer i mer fornybar energi i Europa.

– Vi må tenke på alle konsekvensene, sa Simson, med klar adresse til Norge.

– Ikke kablenes feil

Under besøket i Brussel diskuterte de to nye havvindprosjekter, hydrogen, karbonfangst og -lagring, men også strømpriser i Norge og Europa.

Tina Bru er sterkt imot Senterpartiets forslag om å kutte i utenlandseksporten av strøm.

– Jeg mener dette er en dårlig idé. Over tid så er vi uansett mest tjent med å faktisk å ha forbindelser til andre land. Det gjør vannkrafta vår mer verdifull. Det gjør at vi har mer stabile energipriser over tid. Det er bra for folk, det er bra for industrien.

Hun understreker at det ikke er utenlandskablene våre, som først og fremst forårsaker de høye strømprisene.

– Det skyldes at vi har hatt et tørt år, lite vann i magasinene og vi eksporterer ikke noe mer enn normalt. Så overtid så er vi best tjent med dette, Jeg tror det ville vært mye høyere priser i Norge hvis vi ikke hadde hatt kablene våre, sier Bru.