Når verdens bilprodusenter nå satser tungt på utvikling og salg av elbiler, blir det også et sterkt økende behov for lademuligheter de kommende årene.

Her er vi i Norge svært tidlig ute. Nå følger mange europeiske land etter. Samtidig skjer det en rivende utvikling, også på ladefronten.

Nå lanserer selskapet ABB det de hevder er verdens raskeste elbil-lader.

Deres nye Terra 360 er en modulær lader som kan lade opptil fire elbiler samtidig, med dynamisk fordeling av kraften. Det betyr at sjåfører ikke trenger å vente hvis laderen er i bruk. De benytter bare en annen tilkobling.

Tilgjengelig fra slutten av året

Den nye laderen har en maksimal effekt på 360 kW og dekker behovene til en rekke elbilbrukere, enten de trenger hurtiglading eller for å fylle opp batteriet mens de handler.

Terra 360 blir tilgjengelig i Europa fra slutten av 2021. Den er designet med tanke på de daglige behovene og forventningene til elbilbrukere.

Terra 360 bygger videre på ABBs store base av hurtig- og lynladere, og skal ifølge selskapet levere hastighet og bekvemmelighet sammen med komfort, brukervennlighet og en opplevelse av kjennskap.

Trenger ikke mye plass

Belysningssystemet leder brukeren gjennom ladeprosessen og viser ladestatus for batteriet og gjenværende tid for en optimal ladesesjon. Verdens raskeste lynlader er også tilgjengelig for rullestolbrukere og har et ergonomisk kabelhåndteringssystem som hjelper brukeren med å koble til raskt, med minimal innsats.

I tillegg til å møte behovene til private elbilbrukere på bensinstasjoner, storkiosker og butikker, kan Terra 360 også installeres hos en bedrift eller organisasjon for å lade elektriske flåtebiler, varebiler og lastebiler.

Dette gir eierne fleksibiliteten til å lade opptil fire kjøretøyer over natten eller raskt etterfylle elbiler om dagen. Fordi Terra 360 har et lite fysisk fotavtrykk, kan de installeres på små depoter eller parkeringsplasser med begrenset plass.

Det vil bli et stort behov for mer ladeinfrastruktur de kommende årene, flere selskaper jobber nå med innovative løsninger på dette området.

Snart solgt en halv million ladere

For å tilpasse utseendet kan kundene "merke" laderne ved å bruke forskjellige folier eller endre fargen på LED-stripene. Det er også mulighet å inkludere en integrert 27-tommers skjerm for visning av video og bilder.

ABB kom for øvrig inn på markedet for e-mobilitet i 2010, og har i dag solgt mer enn 460.000 ladere for elbiler i mer enn 88 land; over 21 000 DC-hurtigladere og 440 000 AC-ladere, inkludert de som selges gjennom Chargedot.

