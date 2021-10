Advarer mot toll-smell: – Tror mange ikke er klar over dette

Ikke alle er klar over at de må fortolle klær og duppeditter hvis det overgår en viss verdi.

Den fornyede Kvoteappen til Tollvesenet kan gjøre fortolling av varer mye lettere.

Kvoteappen har vært tilgjengelig siden 2016, men tidligere har appen kun gitt anledning til å fortolle alkohol- og tobakksvarer. Nylig har den blitt åpnet for flere typer varer som elektronikk, kosmetikk og klær.

Klær og duppeditter

De fleste vet at de må fortolle alkohol og sigaretter som overstiger kvota, men ikke alle vet at de også må fortolle klær og andre varer de handler i utlandet hvis det overgår et visst beløp.

– Hvis man er i utlandet mer enn 24 timer, kan man handle varer for opp til 6000 kroner tollfritt. Handler du over 6000 kroner, må du betale en avgift på 25 prosent, sier avdelingsdirektør for brukerdialog i Tolletaten, Monica Nyhagebråten, til TV 2.

Hun mener enda flere må bli klar over disse reglene. Gjør man feil, kan det få kostbare konsekvenser.

– Tar du med deg varer som overgår 20.000 kroner uten å fortolle dem, kan du bli politianmeldt. Det tror jeg mange ikke er klar over, sier Nyhagebråten.

– Mange vet ikke om dette

Appen har per nå om lag 1,2 millioner nedlastinger, men Tollvesenet ønsker å nå ut til enda flere. Aller helst vil de at alle som er ute og reiser og skal fortolle varer på vei hjem, bruker appen.

– Det er fremdeles mange som ikke vet om denne enkle måten å fortolle varer på, sier Nyhagebråten.

I appen finnes det også en kalkulator som viser hvor mye du kan ta med deg tollfritt, og hvor mye må betale hvis du tar med deg mer enn kvota.

Siden 2016 har kvoteappen fra Tolletaten gitt staten nesten 83 millioner kroner i avgiftsinntekter, skriver Tolletaten i en pressemelding.