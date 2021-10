Dortmund: Haaland mister trolig landskampene

– Erling blir hos oss foreløpig og reiser ikke til det norske landslaget, bekrefter Dortmund-trener Marco Rose på en pressekonferanse fredag.

Rose sier at Haaland, som har gått glipp av de to siste kampene med Dortmund, har tatt sikte på å være klar til lørdagens ligakamp mot FC Augsburg, men at han fremdeles sliter med å bli kvitt muskelskaden i låret og dermed ikke er klar.

– Erling blir ikke med i morgen. Han forsøkte å nå det, men smertene er fortsatt for sterke, sier Rose.

– Kjære BVB-fans, jeg kan ikke spille i morgen. Jeg er skadet, men kommer straks tilbake. Heia BVB, skriver Haaland selv på Twitter fredag.

Norge holder dialog med Dortmund

Men selv om Haaland sliter med skade, har landslaget et håp om at spissen likevel kan bli klar til Tyrkia-kampen.

– Vi hadde håpet på bedre nyheter rundt Erling, men holder den foreløpig åpen, sier landslagssjef Ståle Solbakken til fotball.no.

– Vi gir ikke opp før vi må, skriver landslagslege Ola Sand i en sms til TV 2.



Landslaget opplyser at Haaland er usikker til kampene, men at de vil holde tett kontakt med Dortmunds medisinske apparat.

Haaland scoret hele fem landslagsmål på forrige landslagssamling.

– Nyheten kom nettopp, men vi har tenkt at det kunne skje. Det er trist, men vi må bare mobilisere. Ståle er nok ikke bekymret, og vil komponere det laget som er best til kampstart, sier generalsekretær i NFF Pål Bjerketvedt til TV 2.

Dersom Haaland mister landskampene må Norge klare seg uten både Haaland og Sørloth.

– Det er ikke en ideell situasjon, men vi får ikke gjort noe med det. Det handler om å tenke positivt og gjøre det beste ut av det. Landslagsledelsen tenker løsninger. De bruker ett minutt på å være lei seg, så får resten av tiden brukes på å forberede seg, sier Bjerketvedt.

– En krise for Norge

Norge møter Tyrkia borte i Istanbul 8. oktober. Utfallet der kan bli avgjørende for lagets VM-sjanser. Ståle Solbakkens menn er bak tabelltopp Nederland på dårligere målforskjell i gruppe G. Landslaget tar imot Montenegro på Ullevaal stadion mandag 11. oktober.

– For Norge er dette krise. Her mister vi i så fall vår desidert beste og viktigste spiller og den alle i Tyrkia frykter før denne nøkkelkampen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Dersom Haaland ikke blir klar er det veldig negativt for Norge. Han har så mye å si for det norske laget, og det laget vi mæter. At vi mister den spilleren vi har som er i verdenstoppen er selvfølgelig en kjempesvekkelse og veldig synd i det som er en av de viktigste landskampene for Norge på lang, lang tid, fortsetter Mathisen.

Med også Sørloth ute med skade, tror Mathisen at Joshua King blir spissen Ståle Solbakken satser på dersom Haaland også uteblir.

– Det er det som er naturlig i mine øyne. Han har tidligere levert gode landskamper, samtidig som han har spilt litt fotball i det siste. Solbakken har ikke så mange andre alternativer, i hvert fall ikke om man skal ha fart og kraft. Så jeg vil tro det er King som er hetest til å starte.