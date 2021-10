Bråthen-saken: Hovedsponsoren stenger igjen pengekranen

I ettermiddag var det egentlig planlagt et stort forsoningsmøte møte mellom Skiforbundet og sponsorene til hopplandslaget på Folkets hus i Oslo.

Men nå har partene krøpet ned i skyttergravene igjen, og møtet avlyst.

Etter gårsdagens helomvending fra Skistyret, der de nå truer med å opprette oppsigelsessak mot Bråthen, får de en kraftig reaksjon.

– For LO er det meget alvorlig at vi har kommet i denne situasjonen. Ledelsen i Norges Skiforbund må bære det hele og fulle ansvaret, sier en krass LO-sekretær Are Tomasgard til TV 2.

– Skiforbundet har misligholdt

Allerede den 3. september truet hoppsponsorene med å trekke seg.

Men i dag er det langt mer substans bak trusselen.

LO og de andre sponsorene med Nammo og Lundin i spissen har søkt juridisk hjelp. Nå mener de med loven i hånd at de kan skrote avtalene med Skiforbundet på dagen.

– Vi har en juridisk kontrakt med Skiforbundet og med den juridiske betenkningen vi har nå fått, kan vi ikke konkludere med noe annet enn at den kontrakten har Skiforbundet brutt. Det er veldig dramatisk, sier Tomasgard.

Den kontrakten har Skiforbundet brutt. Det er veldig dramatisk Are Tomasgard, LO

– Dette er så alvorlig at vi velger å holde igjen midlene inntil videre. Det uroer oss det også. Vi har et stort hjerte for hoppsporten og vi har ikke lyst til å ødelegge for hopperne på vei inn i en OL-sesong. Vi er desperate etter å finne løsninger for hvor midlene skal komme på plass til hopperne slik at de får gjennomføre sesongen. Men vi må også stille Skiforbundet til ansvar for at de pengene vi bevilger også går til dette forholdet, fortsetter Tomasgard og understreker:

LO-sekretær Are Tomasgard. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Kravet til Skiforbundet er enkelt. Vi skal ha en sikkerhet for at pengene går til skihopp, at pengene går til arbeidet for likestilling og at det, at det er etterprøvbart og at det er en åpenhet rundt økonomien i dette.

Sponsoren Nammo slapp sin egen pressemelding samtidig som LO fredag ettermiddag.

– Det er helt på sin plass å si ifra når vi opplever at NSFs håndtering av denne saken ikke er forenlig med verdier vi står for. I over elleve år har vi med økonomisk og teknisk bistand heiet fram både jentehopperne og det som for oss er en sentral verdi, nemlig likestilling. Men nå undergraves dette av Norges Skiforbund, sier Nammos konsernsjef Morten Brandtzæg.

Også Nammo anser at den nåværende samarbeidsavtalen med Norges Skiforbund sannsynligvis er brutt på grunn av skadet omdømme. I pressemeldingen oppgir Nammo at de vurderer andre løsninger slik at de fortsatt kan støtte hopperne denne sesongen.

Skipresidenten vil møte LO

Skipresident Erik Røste forteller at Skiforbundet har fått vite om LOs pengestopp gjennom media.

– Derfor er det vanskelig for meg å kommentere detaljer i saken, men vi vil gjerne komme i dialog med LO. Vi har også gjort en betenking på det samme spørsmålet, men vi ønsker å diskutere det med LO først, sier Røste til TV 2.

– Så dere har kanskje en juridisk vurdering som er litt annerledes enn den de lener seg på?

Skipresident Erik Røste. Foto: Ali Zare / NTB

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det. Det ønsker vi å diskutere med LO før vi gjør det med andre, svarer Røste.

– Men det ligger i kortene at dere ikke er helt enige?

– Det er ingen tvil om at dette er en vanskelig sak. Vi har et ønske om å sette oss ned med LO. Det har vi invitert til to ganger, men begge gangene har det blitt avslått på kort varsel. Denne saken handler om å ivareta et felles arbeidsmiljø i Norges Skiforbund, og det har vært styrets fokus og ansvar.

Skipresidenten garanterer at LOs pengestopp ikke vil få konsekvenser for hopperne før Beijing-OL til vinteren.

– Skistyret har vært veldig tydelig på at vi ønsker å bistå, så vi skal komme oss gjennom og forberede oss til OL som planlagt, sier Røste.

Jussprofessor støtter saken

Jussprofessor Geir Woxholth er engasjert til å vurdere ulike spørsmål knyttet til samarbeidsavtalen, og om avtalen er brutt fra Skiforbundets side.

Woxholth skriver i den 27 sider lange vurderingen:

«Skiforbundet har mest sannsynlig misligholdt samarbeidsavtalen ved å ha satt LO, og mest sannsynlig de øvrige sponsorene, i en slik posisjon at deres anseelse må anses skadet.»

Dette er Bråthen-saken: Clas Brede Bråthen har vært hoppsjef siden 2004 og har kontrakt til april 2022. Konflikten mellom Bråthen og Norges Skiforbund ble kjent 17. august i år da TV 2 avslørte at forbundet vil avslutte sportssjefens kontrakt når det går ut i april 2022. I juni signerte hoppkomitéen en ny avtale med Bråthen, som også er signert av hoppsjefen. Avtalen stoppet hos generalsekretær Ingvild Bretten Berg. Dette skyldes en personkonflikt mellom Bråthen, Bretten Berg og skipresident Erik Røste. Skiforbundet har reagert på Bråthens kommunikasjonsform, hvor de blant annet har reagert på at hoppsjefen gikk ut i media og var kritisk til at kvinnehopperne ikke fikk konkurrere under koronapandemien, mens herrene fikk. I desember 2020 fikk Bråthen en skriftlig advarsel fra Skiforbundet. Saken har etter den ble kjent vakt enorm oppsikt, og Bråthen har fått stor støtte fra trenerapparatet og utøverne i hopplandslaget. I august leverte landslagstrener Alexander Stöckl et brev til generalsekretær Bretten Berg der han krevde at den nye avtalen blir signert. Stöckl har også uttalte at han revurderer sin egen fremtid dersom Bråthen må gå. Mandag møttes skistyret og hoppkomiteen for å diskutere en løsning i den betente konflikten med Clas Brede Bråthen. Torsdag kunne TV 2 erfare at Bråthen har fått beskjed om at ledelsen i forbundet ikke vil gå videre på det kompromissforslaget som lå på bordet. Det innebar at Bråthen fortsatt skal være øverste administrative leder i hopp. Skiforbundets advokat har uttalt at det kan bli aktuelt å starte en oppsigelsessak mot Bråthen, dersom han ikke godtar deres motforslag.

Dette misligholdet gir ifølge Woxholth mest sannsynlig sponsorene en rett til å heve samarbeidsavtalen

– Etter vårt syn understreker dette alvoret i måten Skiforbundet har håndtert Bråthen-saken på. LO har som sponsor aldri hatt til hensikt å påvirke Skiforbundets beslutninger i personalsaker, men vi sponser hopplandslagene blant annet for å få vårt omdømme styrket, ikke svekket, sier Are Tomasgard.

Trekker seg etter sesongslutt

LO kommer uansett til å trekke seg som hovedsponsor etter sesongslutt, selv om de har hatt en opsjon på å forlenge avtalen med hopperne.

– Vi gikk inn og sponset hopplandslaget med ønske om å fremme våre felles positive verdier som likestilling, samhold og lagånd, og vi er svært glade for å ha fått være med på å løfte den fantastiske hoppsporten, sier LO-sekretæren.

– Har Bråthen saken vært avgjørende for at dere ikke forlenger avtalen?

– Den har gjort valget enklere. Vi hadde en opsjon som varte ut august. Den benyttet vi oss ikke av.

LO har sponset hopperne i drøyt fem år, og avtalen varer fram til april 2022.