De hadde nettopp mistet faren sin og var i fare for å miste hjemmet sitt – så kom Kardashian på banen

Angelia Cantrell mistet ektemannen sin til covid-19. I tillegg til å gå gjennom denne sorgen, måtte hun forsørge deres fire barn.

Hun begynte å slite økonomisk etter at hun mistet jobben av korona-relaterte årsaker, og holdt på å bli kastet ut av hjemmet sitt. Det var da hun startet en kronerulling på GoFundMe.

– Da jeg så donasjonen fra Kim Kardashian West, falt jeg bokstavelig talt på gulvet og gråt, sier hun til Entertainment Tonight.

RIK: Kim Kardashian West ble offisielt millardær i 2021, ifølge Forbes. Foto: Angela Weiss/AFP

Får støtte fra flere kjendiser

Kim Kardashian West donerte 3.000 dollar til dette formålet, og er hittil den som har gitt det største enkeltbeløpet i kronerullingen. Dette tilsvarer ca. 26.000 norske kroner.

Dina Rickman, direktør for GoFundMes avdeling i Nord-Europa, sier til God kveld Norge at de kan bekrefte at det er superstjernen som står bak pengeoverføringen, og ikke noe andre som gjør det i hennes navn.

Cantrell sier hun aldri hadde trodd at kjendiser ville bry seg om hennes privatsak.

– Jeg delte min GoFundMe-lenke med flere kjendiser, inkludert TV-stjerner som Alaina Huffman og Lisa Berry. De donerte også, og delte nettsiden, sier Cantrell til Entertainment Tonight.

Etter at mannen døde, ble huset og møblene tvangssolgt, ifølge GoFundMe-siden. Hun og familien flyttet til Illinois for å få en ny start.

– I denne vanskelige tiden i livet mitt ba jeg daglig og beholdt troen. Da jeg mottok donasjonen, hadde jeg timer igjen til å samle inn pengene og betale utleieren min for å unngå utkastelse. Ord kan ikke beskrive hvor velsignet og takknemlige vi er. Dette har uten tvil vært et av de største miraklene Gud har gitt, sier hun til Entertainment Tonight.

Nå har hun snart mottatt 5.000 dollar, og håper totalt på 8.000 dollar.

TIDLIGERE PAR: Kim Kardashian og Kanye West, her på et rød løper-arrangement. De er nå skilt. Foto: Reuters/Andrew Kelly

Ikke første gang

Det er ikke første gang Kim Kardashian West gir bort penger.

I desember ønsket «Keeping Up With The Kardashians»-stjernen å hjelpe 1.000 mennesker som slet i juletidene på grunn av pandemien, og ga dem 500 dollar hver via appen CashApp.

I en uttalelse som ble lagt ut på Twitter, skrev hun:

«Det er den mest fantastiske tiden i året. Jeg vet at 2020 har vært veldig vanskelig og folk sliter, er bekymret for hvordan de skal betale husleie, ha mat på bordet eller gaver under treet til barna sine».