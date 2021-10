16-17 –åringer anbefales to doser med 12 ukers intervall

FHI har gjort nye vurderinger av vaksineintervall for ungdom.

Basert på ny kunnskap anbefaler nå Folkehelseinstituttet (FHI) at ungdommer født i 2004 og 2005 skal tilbys to vaksinedoser med et intervall på 12 uker. Regjeringen støtter beslutningen.

FHI har vurdert beskyttelsen etter én dose i forhold til to doser, smittesituasjonen blant norsk ungdom og risiko for bivirkninger - deriblant hjertemuskelbetennelse (myokarditt).

– To doser vil gi bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom, selv om det opptrer sjeldent i denne aldersgruppen. To doser gir også bedre beskyttelse mot mild sykdom og dermed smittespredning, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet, og fortsetter:



– Dette kan være viktig i en kommende smittebølge i vinter og i årene fremover. Den kjente, alvorlige bivirkningen myokarditt er sjelden, og har god prognose.

Greve-Isdahl sier et langt intervall mellom vaksinedosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for beskyttelse av aldersgruppen i et langsiktig perspektiv.

Hun påpeker at det bør være mulig å gjøre individuelle vurderinger, og at intervall på åtte uker også kan benyttes. Det bør også være mulig å takke ja til tilbud senere for de som ønsker å vente med andre dose.

I Norge har 96 prosent av ungdom fått Pfizer, mens fire prosent har fått Moderna. FHI anbefaler Pfizer som dose to til begge grupper, men det skal være mulig å være Moderna for de som ønsker det.