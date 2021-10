VG: Erling Kagge selger Kagge forlag

I 1996 ble Kagge forlag startet av Erling Kagge. 25 år senere selger han 70 prosent av aksjene til danske Politiken. Det skriver VG.

Ifølge avisen beholder Erling Kagge 30 prosent av aksjene. Hva han selger de 70 prosentene for, er ikke kjent.

Årsaken til salget er ifølge Kagge et ønske om større ansvarsfordeling. Til VG sier han at han daglig kjenner på presset det med fører å ha ansvar for at alt skal fungere og at ting skal gå på skinner.

– Jeg kjenner jo på dette hver dag, og nå kan jeg godt tenke meg å ta av den sekken, sier han til avisen.