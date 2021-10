«Farmen»-Sanna hetses på nett: – Det vondeste er å bli bedt om å ta selvmord

Forrige uken delte skjønnhetsinfluenser Sanna Khursheed et bilde på Instagram hvor hun hadde klipt inn flere meldinger. Meldingene var fra brukere på sosiale medier som hetset henne.

«Hadde jeg vært deg hadde jeg fått fikset den stygge tanna di».

«Du er drit løø, legg opp livet sjappt».

«Det er fordi han ikke har sett hårete gorillaryggen din».

Dette er bare noen av meldingene som Khursheed har mottatt, men det var en annen som fikk begeret til å renne over.

– Jeg hadde en Instastory hvor jeg vasket ansiktet og bøyde meg litt over vasken. Så fikk jeg beskjed om at jeg blottla meg seksuelt. Virkelig? Da fikk jeg nok, forklarer Khursheed til God kveld Norge.

«Du blottlegger jo sørn meg puppa dine! Shame on you, you «muslim» girl,» skriver brukeren.

Khursheed valgte å skrive direkte til vedkommende i innboksen. Da oppdaget hun at vedkommende var en utdannet og voksen mann.

– Det fikk meg til å klikke. At det finnes voksne mennesker der ute som tenker at dette er greit. Hadde det vært en 16-åring hadde det vært noe annet, men dette gjør at jeg mister troen på menneskeheten, forteller hun.

God kveld Norge har sett meldingsutvekslingen.

«Flaut» å ikke ha barn

Khursheed har vokst opp i Stavanger med pakistanske foreldre. Hun deltok på «Farmen» i fjor, og har over 25.000 følgere på Instagram. Hun sier at hetsen i sosiale medier bare blir verre og verre, og hun delte også en annen melding som lå i innboksen:

«Kjære deg, du kommer til å forfalle før du vet ordet av det. Om små 15-20 år er du ei gammel røy. Tenkt på neste livet! Du kommer til å være hengt opp etter håret i helvete».

Hun får også mange kommentarer på at hun er en 33 år gammel, singel og barnløs kvinne.

FARMEN: Sanna deltok på Farmen i 2020. Foto: Alex Iversen

– Jeg får høre veldig ofte at det er flaut. Det går veldig mye på hvorfor jeg ikke har en mann. De sier jeg er for selvopptatt, at jeg er gammel, og at jeg mister verdien som kvinne. Jeg får høre at jeg er en dårlig muslim, sier Khursheed.

Hun har ønsket å fremme på sin profil at A4 livet med mann og barn ikke passer for alle kvinner.

– Jeg snakker veldig åpent om at ikke alle kvinner vil ha barn når de er 33. Jeg har en stemme og jeg bruker den. Jeg står ofte opp for meg som kvinne, som muslim, som pakistaner og for alderen min. Kanskje menn ikke tåler det, undrer Khursheed.

Orker ikke mer

Nå orket hun ikke å overse hetsen lenger.

– Jeg har tenkt på det lenge at jeg har lyst til å få dette ut, og få dette fram. Jeg vet at mange andre også opplever det. Jeg får høre hele tiden at jeg ikke skal tenke på det. At jeg skal se bort fra det. Men nå har jeg fått nok, jeg orker ikke mer, sier Khursheed, som innrømmer at hun har slitt litt i det siste.

– Av og til, hvis du har en dårlig dag, så kan du tenke at de har rett i det de sier, selv om du vet at de er noen nettroll. Jeg tror uansett hvor sterk mentalt du er så har alle mennesker de dagene hvor slike ting kan gå inn på deg, forklarer hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Stavanger-jenta er lei av å få høre at hun må tåle hets som offentlig person.

– Tenk å komme på jobb hver dag og høre hvor dårlig jobb du gjør, og hvor stygg du er. Det kan være vanskelig å fortsette med dagen etterpå.

Det drøyeste hun har mottatt er oppfordring til selvmord.

– Selv om jeg synes det er trist at folk kommenterer hudfargen og rasen min, så er det vondeste å bli bedt om å ta selvmord. For tenk om jeg hadde vært så sensitiv og mottagelig at jeg faktisk hadde gjort det. Det er utrolig drøyt å be noen om å drepe seg selv, sier Khursheed, som sier de verste kommentarene kommer på TikTok.

Nominert til Vixen

Men det er ikke bare hets i livet hennes om dagen. Hun er nemlig semifinalist i kategorien beautyinfluencer under årets Vixern Awards.

– Jeg klarte nesten ikke å tru at det stemte. Det betyr så utrolig mye for meg. Jeg elsker sminke og hudpleie, også er jeg veldig for mangfold. Det var jo derfor jeg startet, forklarer make-up artisten, som også har utdanning innen økonomi.

Selv om hun har vært litt nede i det siste er hun nå tilbake på hesten igjen.

– Jeg hadde en tung periode, men jeg tror jeg bare trengte litt fri. Jeg kan ikke legge opp og bare gi meg. Da føler jeg at nettrollene vinner, jeg må bare fortsette, avslutter Khursheed.

Hvem som er finalister under årets Vixen Awards får vi vite fredag 8. oktober.