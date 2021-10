Du kan ikke starte for tidlig med å bli kjent med kroppen din.

Følge med på endringer og sjekk deg heller en gang for mye. For meg tok det fire år fra jeg merket at det var noe som ikke stemte til jeg fikk tatt grep og sjekket meg skikkelig.

Heller en gang for mye

Da var det kreft i et område på 9 cm i brystet mitt, og en svulst på over 3 cm. Jeg hadde ikke stolt nok på magefølelsen min, og jeg ønsker ikke at dere skal gjøre samme feilen.

Det er lett å tenke at siden mammografiprogrammet starter fra fylte 50 år, så er brystkreft noe vi ikke trenger å bekymre oss for før den tid. Jeg var 30 år da jeg først merket at noe var galt, og jeg har også nå dessverre møtt brystkreftpasienter ned i 20-årene.

Det å kjenne din egen kropp og være bevisst på egen helse har ingen aldersgrense – start tidlig med faste rutiner.

Jeg kjente ikke en klar kul, men jeg merket at noe var galt – jeg hadde smerter og ubehag i brystet kontinuerlig. Jeg opplevde at legene ønsket å forstå mine symptomer, men samtidig at de må vektlegge statistikk og sannsynlighet i diagnostiseringen.

Burde ropt høyere

Når jeg både var yngre enn det som er vanlig, man ikke kunne kjenne en klar kul, og at jeg i tillegg ammet – da ble det lett å tenke at mitt ubehag var av andre årsaker enn kreft. Vårt helsevesen er fantastisk, men vi må huske på at vi har et ansvar der vi kjenner vår kropp best.

Jeg merket at noe ikke var som det skulle og burde ha turt å rope høyere. Da jeg fikk beskjed om at «dette problemet har vi aldri hørt om før», burde det ikke være et svar jeg aksepterte.

Jeg har seks oppfordringer til dere, kjære medsøstre:

Ha faste månedlig rutiner på å sjekke brystene dine – husk at brystene endrer seg i løpet av en syklus (så et fast tidspunkt rett etter menstruasjon er best tid for å sjekke). Følg også med på kroppen generelt, ta celleprøve, følg med på føflekker og vær bevisst. Følg med på endringer over tid og sparre med legen din om du er usikker. Spør venninnene dine: Når tok du celleprøve sist, og hva er din rutine for å sjekke brystene dine – vi må oppfordre og heie på hverandre for å ta vare på egen kropp og helse. Tenk på immunforsvaret ditt – det er ditt viktigste forsvar; sov godt, spis bra mat, vær aktiv, ha gode relasjoner og stress ned! For dere som kjenner noen som får kreft – tør å stå i det med dem, still de vanskelige spørsmålene og tør å stå i deres smerte; da vil du spille en uvurderlig rolle i noens liv.

Er du usikker på hvordan du sjekker? Les mer her.

