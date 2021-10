Tidligere Disney-barnestjerne Tommy Kirk funnet død

Han var en av Disneys største stjerner på 1950- og 60-tallet, men denne uken ble Tommy Kirk funnet død. Det melder blant annet nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Det var venn, og også tidligere barnestjerne, Paul Petersen som uttalte seg.

– Men venn gjennom mange tiår, Tommy Kirk, ble funnet død i går kveld, sa han til amerikanske medier på onsdag.

Døde alene

Han fortalte at Kirk ble funnet død i sitt hjem i Las Vegas. Dødsårsaken er ikke kjent. Kirk skal ha vært veldig privat, ifølge Petersen.

– Han bodde alene i Las Vegas, nær sin venn Bev Washburn, og det var hun som ringte meg i morges. Tommy var homofil og hadde ikke kontakt med det som var igjen av hans biologiske familie. Vi i «A Minor Consideration» er Tommys familie. Vi vil ta oss av dette, sier Petersen.

«A Minor Consideration» er en veldedig organisasjon som blant annet hjelper tidligere skuespillere.

De fleste vil huske Kirk fra hundefilmen «Old Yeller» fra 1957, hvor han hadde rollen som gutten Travis. På slutten av 50 og 60-tallet hadde han også roller i filmer som «The Shaggy Dog», «Robinson i Sydhavet» og «Son of Flubber».

Sluttet som skuespiller

Midt på 1970-tallet ga han opp jobben som skuespiller, og jobbet en stund som sjåfør, før han gikk inn i tepperensbransjen. Kirk skal visstnok ha fått sparken fra Disney fordi han var homofil, men dette har aldri blitt bekreftet.

Under et intervju med Chicago Tribune i 1990 fortalte han at han var fattig.

– Jeg tjente masse penger og brukte dem alle sammen, sa Kirk.

Den tidligere skuespilleren ble 79 år gammel.