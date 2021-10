Raja: – Jeg har brukt ti milliarder på å redde idretten

Den gigantiske velodromen på Sola Arena ble offisielt åpnet torsdag kveld. Avtroppende kulturminister Abid Raja fikk æren av å sykle rundt banen og over tråden.

Den profilerte politikeren innrømmer at han kommer til å savne å være nær idretten.

– Ja, absolutt. I min periode så var det meste stengt ned på grunn av den «freakings» koronaen. Heldigvis er det ikke restriksjoner lenger, og jeg virkelig unner Idretts-Norge flere slike baner og ønsker den nye kulturministeren lykke til i de svingene, ler Raja.

– Reddet sektoren gjennom krisen

Arbeiderpartiet (AP) og Senterpartiet (SP) er for øyeblikket i regjeringsforhandlinger om en ny regjeringsplattform på Hurdal. Foreløpig er det uklart hvem som blir ny kultur -og idrettsminister, eller hvilke parti den utvalgte personen vil tilhøre. Abid Raja mener at han reddet idrettssektoren gjennom koronakrisen, og kommer med en klar oppfordring til sin etterfølger.

– Rådet mitt er å ta i bruk hele Norge. Bygg anlegg over hele Norge. Jeg har brukt over ti milliarder kroner på å redde sektoren gjennom krisen. Nå er vi gjennom krisen, vi er reddet gjennom krisen, og nå må det brukes økonomiske muskler på å bygge anlegg over hele Norge, sier Raja, og slår fast:

– Jeg har brukt ti milliarder på å redde den sektoren, den neste kulturministeren må rehabilitere og bygge nye haller.

Selv om Raja roser sin egen og regjeringens innsats for idretten gjennom koronaen, har kulturministeren fått kritikk for å holde idretten nedstengt i for lang tid. Først i august kunne for eksempel breddeidretten starte som normalt.

– Kjøpesentrene var åpne, men ulovlig å løpe i skogen

Odds daglige leder, Einar Håndlykken, sier bare følgende om Rajas innsats:

– Jeg er enig i at kompensasjonsordningen har vært veldig viktig. Så den skal Abid ha stor honnør for. Samtidig føler nok idretten at myndighetene har stengt ned masse aktivitet unødvendig gjennom pandemien. Mens kjøpesentrene var åpne, var det for eksempel forbudt å gjennomføre orienteringsløp i skogen, poengterer Håndlykken i en SMS til TV 2.

Norges fotballforbund (NFF) presenterte fredag en frafallsprosent på 4,4 i årene 2019/2020. Blant de voksne over 20 år innen breddefotballen var frafallsprosenten hele åtte prosent, mot fire prosent på kvinnesiden. Også blant ungdomsfotballen var tallene høyere enn snittet, og lå på mellom fem til seks prosent.

NFF opplevde samtidig en nedgang i påmeldte lag på mellom fire og fem prosent.

– De økonomiske støttepengene kom jo etter hvert. Selv om de kom litt skjevt ut fra hoppkanten, så er vi godt fornøyd med det. Men frafallsproblematikken ble ikke reddet av økonomi, poengterer fotballpresident Terje Svendsen overfor TV 2.

– Hva tenker du om at Raja uttaler at han reddet idretten under koronapandemien?

– Hvem som helst kan påta seg æren hvis de ønsker det. De har lov til det. Men det er frivilligheten som har stått i det og holdt aktiviteten oppe, til tross for at vi har hatt det strengeste regimet i Europa når det gjelder aktivitet, som fortjener en stor bukett blomster. De har holdt barn, unge og ikke minst seniorene oppe i en lang periode, svarer han.

MØTTE PRESSEN: Fotballpresident Terje Svendsen (t.v.) og generalsekretær Pål Bjerketvedt møtte pressen fredag. Foto: Terje Pedersen

– Snakker i litt store ord

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF mener Raja og helsemyndighetene burde ha åpnet opp for fotballaktivitet i bredden langt tidligere enn de gjorde.

– Jeg føler at myndighetene i perioder ikke har vist idretten oppmerksomheten de fortjener, og at flere idretter burde fått åpnet tidligere, deriblant fotball. Vi har jo sett i etterkant at det i for eksempel fotball har vært svært lite smitte. I bredden har det vært svært få, om noen tilfeller, poengterer han.

– Hva tenker du om at Raja tar æren for å ha reddet idretten?

– Det har jeg ingen kommentar til. Nå snakker jo Raja ofte i litt store ord, så helt overrasket er jeg ikke over at han sier det, konstaterer generalsekretæren i NFF.

Og slår fast:

– Vi skulle gjerne ha åpnet noen områder før, og det jeg mener er kritikkverdig er at voksenbredden over 20 år ikke har fått trene normalt eller spilt kamper på 18 måneder. Det mener jeg var unødvendig. Hvorfor akkurat denne delen av aktiviteten skulle straffes er jeg kritisk til, mener han.

Det er ikke bare spillerne i breddeidretten som har hatt det tøft under pandemien. Toppspillerne i Norges øverste ishockeyliga, Fjordkraftligaen, har måttet se at både serie og sluttspill bli avlyst to sesonger på rad.

KRITISK: Norges Martin Røymark. Foto: Beate Oma Dahle

– Det har vært knalltøft

Vålerengas Martin Røymark tror avlysningene har ført til både frafall blant lovende ishockeyspillere og svekket rekrutteringen til idretten.

– Det har vært knalltøft. Til slutt fikk vi ikke lov til å spille kamper eller trene. Det var en stor påkjenning ikke bare for oss, men også for barn og unge. Man er skeptisk til hvordan det kommer til å se ut om ett år eller to. Det er jo garantert mye frafall fra idretten, sier Martin Røymark til TV 2.

– Raja uttaler at han har brukt ti milliarder på å redde sektoren gjennom pandemien?

– Vi er veldig takknemlige for den økonomiske støtten. Hadde det ikke vært for den, ville det nok vært mange konkurser rundt omkring. På en annen side ble all idrett stengt ned. Vi som er elitespillere fikk ikke drive med yrket vårt. Barn og unge fikk ikke lov til å trene. Det er en skummel fremtid for idretten, hvis vi ser på resultatene av det som har vært, poengterer Røymark.

– Føler du at kulturministeren kan mene at han har reddet idretten gjennom pandemien?

– Økonomisk har de nok gjort det. Men det at vi hockeyspillere og andre atleter ikke fikk lov til å utøve idretten vår, synes jeg ikke de skal ta noe ære for. Det var jo de som satt regler for at vi ikke fikk lov til å drive med det vi vil, sier han.

– Kastet hit og dit

Røymark har tidligere kritisert regjeringen og norske myndigheter for koronahåndteringen av idretten. Etter VM kalte han toppene for «nisser».

– Det har vært frustrerende. Det er helt latterlig hvilke regler som blir stilt. Vi blir kastet på huet og ræva ut av landet før VM. Vi fikk ikke lov til å trene sammen. Vi har vært tre uker i Danmark i boble, så i VM. Vi har ikke møtt ett annet menneske, og blitt testet annenhver dag, så sitter det noen nisser på toppen og lager sånne regler. Jeg har ikke ord for hvor latterlig det er, uttalte en oppgitt og frustrert Røymark til TV 2 etter VM i mai.

Han er usikker på i hvor stor grad han har fått følt på noe særlig støtte fra myndighetene gjennom pandemien.

– Både og. Økonomisk har vi følt på støtte, men sånn det så ut under pandemien da vi ble kastet rundt hit og dit, og jeg tror ikke de helt visste selv hva reglene var, så er det litt blandede følelser. Men hadde de ikke gitt den økonomiske støtten ville det nok sett ganske ille ut, konstaterer Vålerenga-profilen og landslagsspilleren i ishockey for Norge.