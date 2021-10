Ville valgt seg selv på laget: – Det kommer til å smelle

Mathias Normann tror det bare er et spørsmål om tid før den negative trenden snur for Norwich. Lørdag venter en sekspoengskamp borte mot bunnrival Burnley.

Seks tap på de seks første Premier League-kampene har gitt Norwich en marerittstart på tilværelsen i Englands øverste divisjon. Før helgens bunnoppgjør mot Burnley er det uansett optimismen som hersker på klubbens treningsanlegg, Lotus Training Centre.

– Jeg er veldig sikker på at vi kommer til å dra dit å vinne den kampen der. Det har vært en utrolig bra treningsuke nå, med veldig bra trøkk på trening. Jeg er ganske sikker på at vi tar med oss poeng derfra, sier Mathias Normann til TV 2.

25-åringen fra Svolvær setter av noen minutter til TV 2 etter torsdagens treningsøkt. Nordlendingen kommer rett fra isbad, iført slippers og treningstøy, og virker uforskammet rolig før oppgjøret mot «The Clarets». Nedrykksstrider er nemlig noe midtbanekrigeren er godt vant med.

– Det har jeg gjort før, så det er akkurat det samme. Hver eneste match så gir man hundre prosent og man har lyst å vinne hver match. Man går ut på banen for å vinne hver eneste kamp, sånn er i alle fall min mentalitet, og resten av gjengen her sånn som jeg forstår det, sier Normann.

– Er du en du selv ville hatt med deg i krigen i en nedrykksstrid?

– Ja, det tror jeg, svarer Normann kontant, og trekker på smilebåndet.

– Har vært litt tøft

Det har nå gått en måneds tid siden den tidligere Bodø/Glimt- og Molde-spilleren byttet ut Rostov og russisk fotball med Premier League og Norwich. Hovedpersonen selv er ærlig på at det ikke bare har vært enkelt.

– Det har vært veldig spennende og artig for min del personlig, men det har også vært tøft. Det å komme i gang med treningene her, måten de driver på i gymmen og måten de spiser på. Det å komme inn har vært litt tøft. Også i kampene har jeg kjent at tempoet og nivået er veldig mye høyere enn i Russland, forklarer Normann, og legger til:

– De er veldige opptatt av lavkarbo på de og de dagene, og det er mye tilskudd og litt sånn forskjellige ting jeg ikke er så veldig vant til. Alt i alt er det mye mer profesjonelt her.

Men med to kamper under beltet og stadig flere treningsøkter begynner Normann å få de svarene han søker. Også utenfor banen begynner brikkene å falle på plass for Norwichs nysignering.

– Det gikk vel en uke, så fikset de bil til meg. Og de hadde en leilighet stående klar til meg, så jeg bor der til jeg finner noe jeg er fornøyd med, forteller han.

Tror på seier

Lørdag jakter både han og Norwich sesongens første trepoenger. Det skjer borte mot et Burnley-lag som har fått en nesten like tøff start på sesongen som «The Canaries». På seks kamper har Sean Dyche og co plukket med seg to fattige poeng og ligger på en 19. plass. Selv om Normanns Norwich har startet enda svakere, er krigeren fra nord sikker på at de kommer til å snu den vonde trenden.

– Det som overbeviser meg er at det er små marginer som gjør at vi ikke tar med oss poeng. For eksempel borte mot Arsenal. Der er det blokkeringer, i stolpen, i keeperen og i mål, og da blir det sånn «hva skjer her?». Det er bare sånne små marginer. Får vi bikket de på vår side så tror jeg det kommer til å smelle. Det er det jeg tror på, sier en selvsikker Normann.

Etter kampen mot Burnley lørdag setter han seg på flyet i retning Norge for en svært viktig landslagssamling, der både Tyrkia og Montenegro står for tur i VM-kvaliken. Normann innrømmer at det er stor forskjell på å reise hjem til Norge med en seier i bagasjen, kontra et tap.

– Ja, det er mer på hvordan man føler seg. Tar man tre poeng der, så sitter man jo og smiler hele veien på flyet til man kommer på Thon-hotellet der. Det å stå opp dagen etter, det å gå på trening med guttene i Norge etter man har vunnet, det..., sier Normann, før han fortsetter etter litt betenkningstid:

– Nå elsker jo jeg å vinne. Det er helt magisk. Det går rett og slett på følelsen, litt selvtillit og sånn. Om det blir tap så er det jo ikke verdens ende, men det går litt på den følelsen som kanskje er litt mer positiv, avslutter Normann.

LØRDAG: Se Burnley - Norwich på TV 2 Play klokken 16.00.