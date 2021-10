Politiet vil gjøre flere DNA-undersøkelser i Tengs-saken

En mann er siktet for drapet på Tengs, og han er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Politiet opplyser at de nå vil ha grundigere undersøkelser av DNA-materiale, men de understreker at det ikke ligger mistanke mot noen andre enn den siktede i saken.

- DNA-arbeidet er delvis komplisert og tidkrevende. Vi forventer at dette vil ta tid, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Etter pågripelsen har politiet gjort avhør av flere vitner som ikke tidligere er avhørt, opplyser politiadvokaten. Totalt skal det dreie som om rundt 30 vitner.

– Det er blant annet tatt avhør av siktedes nærmeste familie og personer i hans tidligere og nåværende omgangskrets. Det er i hovedsak vitner som ikke tidligere er avhørt, sier Soma.

Den siktede mannen ble torsdag varetektsfengslet i fire nye uker.

Fra før er det kjent at DNA-funn på Birgitte er en av de viktigste årsakene til at mannen i 50-årene ble pågrepet tidlig i september.

TV 2 er kjent med at det ikke dreier seg om en fullstendig DNA-profil, men at materialet matcher tilstrekkelig til at eksperter mener det må tilhøre den pågrepne mannen eller noen i hans slektstre.

Ifølge VG stammer DNA-materialet fra blod på Birgittes strømpebukse.

I fengslingskjennelsen fra Gulating i september kom det frem at retten anser DNA-treffet som et relevant bevis.

«Det er en sterk indikasjon på farslinjen og er større enn det som i dag kan uttrykkes ved biostatisk tolkning», står det i kjennelsen.

Mannen i 50-årene mener seg uskyldig, og har begjært seg selv løslatt.