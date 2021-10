Hit vil det nye norske selskapet Norse fly

Da regjeringen holdt sin pressekonferanse 24. september om gjenåpningen av Norge, kom justisminister Monica Mæland (H) med en klar melding:

– Til dere som vil reise ut i verden, vil jeg si riktig god tur, sa Mæland.

Bjørn Tore Larsen er gründer og adm. direktør i Norse Atlantic Airways. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dette hørte også Bjørn Tore Larsen, gründeren bak det nye norske flyselskapet Norse Atlantic Airways.

– Da sa vi hipp hurra alle sammen. Det var veldig gode nyheter. Og ikke bare for oss, men for hele Norge og alle som nå kan reise, sier Larsen i TV 2-programmet Bare business.

Mindre flyplasser

For nå nærmer det seg oppstart for Norse Atlantics direkte-flyvninger mellom Europa og USA. Selskapet regner med å gå i gang i slutten av mars eller begynnelsen av april, og har nylig søkt om flytillatelser til tre amerikanske flyplasser:

– New York, til flyplassen Stewart

– Los Angeles, til flyplassen Ontario

– Fort Lauderdale

Flyplassene Stewart ved New York og Ontario ved Los Angeles er mye mindre enn hovedflyplassene JFK og LAX. Dette mener Larsen er en stor fordel, særlig for de som har opplevd å stå flere timer i kø for passkontroll når man kommer til USA:

– Som passasjer har jeg opplevd lange ventetider både i flyet og i passkontrollen når jeg kommer til USA. Så vi har valgt en flyplass som er litt mindre, hvor du kommer mye raskere både ut av flyet og gjennom passkontrollen - og inn til Manhattan, hvis det er dit du skal, sier Larsen.

Kort kø, lengre reisevei

Stewart ligger cirka 1,5 times kjøretur fra Manhattan. Den langt større flyplassen JFK ligger en drøy times kjøring fra Manhattan, og konkurrerende Newark Airport ligger cirka 50 minutter unna.

Stewart er altså lengre unna sentrum av New York, men mindre tid i kø på flyplassen vil veie opp for dette, mener Larsen.

– For passasjerene vil det bli en mye bedre opplevelse, sier han.

Flyplassen Ontario i California ligger cirka 45 minutter i bil fra sentrum av Los Angeles. Hovedflyplassen LAX ligger cirka 25 minutter fra sentrum av LA. Også i Los Angeles blir det altså lengre reisevei fra Norse Atlantics flyplass - men trolig færre folk og kortere kø i passkontrollen. Og lavere pris:

– Det er billigere for oss å fly til disse flyplassene, og det gjør at vi kan ha lavere priser, sier Larsen.

Første fra Oslo

Norse Atlantic skal fly fra Oslo, London og Paris til de tre destinasjonene i USA fra våren av. Men rutetilbudet skal raskt trappes opp mellom USA og andre europeiske byer:

– I løpet av sommersesongen kommer det andre destinasjoner i Europa, og vi jobber med flere destinasjoner i USA, sier Larsen.

Og tross satsing på internasjonale markeder, holder Norse Atlantic på sin norske forankring - også i valg av aller første flyvning:

– Den går fra Oslo. Vi har ikke helt bestemt om den blir til New York eller Fort Lauderdale, men det blir en av de to, sier Larsen.

Sluttet på skolen

Bjørn Tore Larsen valgte å starte flyselskap midt i pandemien, og har gjennom krisen i luftfarten kunnet få kontrakter med svært lave flypriser og stor fleksibilitet i bruk av flyene. Norse Atlantic er notert på Oslo Børs, og - tross mye usikkerhet rundt folks reisevaner framover - mener Larsen at selskapet vil gå med overskudd i løpet av det første året i drift.

Han har tidligere bygget opp OSM Group, med bemanning og drift innen shipping. Men starten på karrieren kom tidlig: Som 15-16-åring tok Bjørn Tore Larsen et år til sjøs som matros.

– Hva gjorde det med deg?

– Jeg ble jo voksen - trodde jeg, ler han, og fortsetter:

– Da jeg kom tilbake og skulle begynne på gymnaset, som jeg hadde lovet foreldrene mine, så syntes jeg det var veldig kjedelig. Jeg følte at vi ble behandlet som vi skulle vært ganske små. Så jeg sluttet etter et år, og begynte business i stedet. Så var det livets harde skole etter det, sier Bjørn Tore Larsen.

