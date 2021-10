Tror UD-app vil være til stor nytte for reiselystne nordmenn

Når nasjonalt reiseråd oppheves fredag 1. oktober, vil ingen land få nye pandemirelaterte reiseråd, ifølge Utenriksdepartementet.

Men hvis situasjonen endrer seg, kan det bli aktuelt å utstede nye reiseråd til land der pandemien skaper så store utfordringer at reiser frarådes.

– Ikke over

– Selv om det globale reiserådet nå avvikles, er det viktig å huske på at pandemien ikke er over. Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner, relativt høye smittetall og strenge smittevernstiltak. Skal du ut og reise, må du sette deg nøye inn i situasjonen i landet du vil besøke, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Mauritius åpnet for internasjonale turister 1. oktober. Foto: Laura Morosoli/AFP/NTB

Hun oppfordrer også til å sjekke gyldig reiseforsikring og hva den dekker.

– Det er mange land som ikke er tilbake til en normaltilstand, men vi er glad for at det er mulig å reise mer nå. Som alltid oppfordrer vi alle til å registrere seg i reiseregistrering.no, enten via regjeringen.no eller appen «Reiseklar», sier Søreide.

Utenriksministeren sier til TV 2 at det er helt frivillig å registrere seg, og at det går an å bruke appen uten å slå på stedtjenester.

– Vi har tatt mange og grundige personvernhensyn, og alt er helt frivillig. Men det vi har sett, er at vi i løpet av et år har cirka 16 millioner klikk på våre nettsider som knytter seg til reiseinformasjon. Det er stor etterspørsel etter å vite hva kan forvente når man skal ut og reise til forskjellige land, sier Søreide.

Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i Europeiske Reiseforsikring, minner om at lokale regler og restriksjoner kan stikke kjepper i hjulene, og at det er fortsatt en uavklart smittesituasjon flere steder der ute.

– Vil være til stor nytte

Reiseeksperten Odd Roar Lange, som driver nettsiden The Travel Inspector, tror at appen kommer til å være til stor nytte for mange.

– Nordmenn har i mange år vært vant til å kunne reise trygt og problemfritt til de fleste land i verden. Men da pandemien rammet Norge og resten av verden kom nok ordet «reiseråd» inn som et nytt og overraskende ord for svært mange. For mange er det fortsatt uvant, og min erfaring er at veldig mange reisende er usikre på hvor og hvordan de skal finne god og kvalitetssikret informasjon. Derfor vil den nye appen Reiseklar være til stor nytte for veldig mange før og under reisen, sier Lange til TV 2.

Odd Roar Lange er positiv til UDs reiseapp. Foto: Privat

Reisejournalisten sier at han har selv installert og tatt i bruk appen.

– Når de pandemirelaterte reiserådene fjernes idag er det viktig å ikke glemme at det fortsatt er rundt 50 land som har andre reiseråd fra UD, altså advarsel knyttet til å reise dit, sier Lange.

Han påpeker at det kan komme pandemirelaterte reiseråd på kort varsel.

– Denne nye appen er et av flere eksempel på at pandemien har ført til noen gode og nye tjenester for folk som skal ut og reise, sier Odd Roar Lange til TV 2.

3 av 10 vil utenlands

De fleste nordmenn hadde inntil nylig ingen store reiseplaner i 2021, men dette endret raskt da reiserådet ble opphevet.

En undersøkelse YouGov gjennomførte for Europeiske Reiseforsikring i uke 37, viste at to av ti nordmenn skulle utenlands i høstferien, og at halvparten av disse skulle utenfor Norden.

Ifølge Opinions koronamonitor i uke 39, planlegger tre av ti en utenlandstur innen nyttår.

29 prosent vil reise til utlandet i løpet av året, mens 59 prosent sier nei. Resten vet ikke. I Oslo planlegger 41 prosent en utenlandstur, men i alle landsdeler sier flertallet nei.

– Åpningen av Norge og nye reiseråd vil tvilsomt medføre en folkevandring til utlandet, men klart flere i år enn i fjor satser på en utenlandstur, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

På samme tid i fjor var det kun åtte prosent som planla en utenlandstur.

Finn-trafikk på 2019-nivå

På nettstedet Finn er trafikken på reisesidene nå tilbake på 2019-nivå.

Reisehungrige nordmenn har lett etter alt fra flybilletter og pakkereiser til leiebil, hotell og feriehus etter at landet ble gjenåpnet.

Mange nordmenn drømmer om å reise til varmere strøk, nå som koronarestriksjonene mer eller mindre er borte. Foto: Gunnar Lier/NTB

Nettstedet Finn sier de opplevde en eksplosiv vekst for reiser til utlandet etter gjenåpningen, og at de forrige uke hadde over en halv million besøk til sine reisesider.

– Den totale trafikken for Finn reise er nå tilbake på 2019-nivå, og det er jo veldig gledelig å se for reiselivsbransjen, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

– I løpet av gjenåpningshelgen så vi en trafikkvekst på nesten 300 prosent, så det er helt klart at mange nordmenn er klare for en utenlandsferie eller tur nå.

Han spår at trenden vi ser nå, kommer til å forsterke seg ytterligere i tiden som kommer.

– Det er klart at det ligger et oppspart behov her nå for mange, etter halvannet år med reiserestriksjoner. Om det sprer seg utover, eller om folk slår til med én gang, vil nok variere.

Venter trafikktopp

Ifølge Apollo er det europeiske reisemål som Hellas som troner salgslistene for høstferien.

Avinor venter en trafikktopp for utenriksflyginger i løpet av høstferien.

– Trafikken er stadig stigende ved Avinor sine lufthavner, og mye tyder på at ferie- og fritidsmarkedet er på god vei tilbake. Høstferien blir nok intet unntak, og det forventes at vi kan få årets mest trafikkerte dag på utland i denne perioden, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

Avinor regner med over 60.000 reisende ved Oslo lufthavn enkelte dager i høstferien. Aller størst blir trafikken søndag 10. oktober, ifølge Avinor.