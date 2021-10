Energikrise i Kina kan gjøre julegavene enda dyrere

I år kan det være smart å enten kjøpe kortreiste julegaver, eller beregne noe lenger leveringstid enn vanlig på produkter som er produsert i Asia.

Det er allerede lang ventetid på produkter som spillkonsoller, sofaer, sykler og en rekke produkter på grunn av en global mangel på microchiper og kontainere. TV 2 har tidligere fortalt om hvordan skyhøye fraktpriser gjør mange importerte varer dyrere.

Akutt energikrise

Nå bidrar en utfordrende kraftmangel i Kina til at situasjonen forverres ytterligere. En akutt mangel på elektrisitet gjør at fabrikkene er tvunget til å skru ned produksjonen. Og det på verst tenkelige tidspunkt, skriver TV 2 Danmark.

Leveringstiden på produkter som er «Made in China», blir enda lenger, og trolig også dyrere, Varer som julelys, julepynt, leker, elektronikk, vinterutstyr og undertøy kan rammes, ifølge kanalen.

– Hva er årsaken til energikrisen?

– Det som er utfordrende er at spredningen av deltavarianten hemmer produksjonen flere steder i Asia. Samtidig øker etterspørselen etter varer fra land som åpner opp. Det er mangel på veldig mange varer, også kommer denne kraftkrisen på toppen av det hele, sier sjefstrateg i Nordea, Erik Bruce, til TV 2.

Det grønne skiftet

I tillegg har Kina begynt å stille krav til lokale myndigheter om å redusere CO2-produksjonen, og prosessene for en overgang til grønn energi er problematisk.

Samtidig er ikke kullkraftverkene tjent med å produsere mer strøm nå som prisene er høye. Det gjør at mange fabrikker må stenge ned, eller bremse produksjonen. Mindre tilbud av eksportvarer, kan føre til høyere priser her i Norge.

– Regjeringen i Beijing har nylig strammet grepet om lokalregjeringene og krever at de etterlever alle de nye miljøreglene og arbeidslivsregler som man har vedtatt for flere år siden. De lokale ledere blir nå målt på deres CO2-produksjon, forklarer Ma Jun, som er en av Kinas fremste miljøeksperter og leder av ikke-statlige Institute of Public and Environmental affairs.

Kina får om lag 60 prosent av sitt energiforbruk fra kull og står for 25 prosent av verdens totale CO2-produksjon.

– Blir smertefullt

– Det skal skje store forandringer innen energi og transport. Det er en smertefull transformasjon, og den aktuelle mangel på elektrisitet er en påminner om at det ikke blir lett, sier Ma Jun til TV 2 Danmark.

I september nådde kullprisene det høyeste nivået som er målt i Kina.

Sjefstrategen i Nordea mener vi må være forberedt på økte energipriser i framtiden.

– Vi kommer til å se mer av det som foregår nå, men det kommer til å gå i bølger. Det grønne skiftet vil bety høyere energipriser, men det skal verden klare å håndtere, sier Bruce.

Worse case

Han mener nordmenn har råd til å møte en eventuell kommende prisoppgang den nærmeste tiden fordi mange har mye oppsparte penger etter pandemien.

– Hva er worse case scenario?

– Den største utfordringen er hvis det blir høy inflasjon generelt der både priser og lønninger øker kraftig. Da må sentralbankene sette opp rentene mye, sier Bruce.

Høye energipriser har bidratt til å løfte inflasjonen i eurosonen til 3,4 prosent i september sammenlignet med samme måned i fjor, melder Eurostat fredag. Det er det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.

Sjefsstrategen er imidlertid optimist med tanke på julehandelen i år.

– Jeg tror ikke det blir vanskelig å få tak i de julegavene man vil ha til jul, men noen varer kan det ta litt lenger tid å få tak i, sier han.