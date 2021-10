Slik påvirker været strømregningen

De rekordhøye strømprisene kan stupe etter mye regn og vind i Sør-Norge, men hvor i landet og hvor mye må det regne og blåse for at det faktisk kjennes i lommeboka?

Det er kanskje vanskelig å få noen til å glede seg over en våt og vindfull høststart, men sjefanalytiker Sigbjørn Seland ved StormGeo mener ruskværet vil i det minste kunne føre til lavere strømpriser.

LAVERE PRISER: Sjefanalytiker ved StormGeo Sigbjørn Seland mener folk kan forvente lavere strømpriser i tiden fremover Foto: StormGeo

– Allerede da det gikk fra tørre til våte værvarsler falt prisen med 30 øre per kWh i Norge, sier Seland.

Han forklarer at de aller fleste har en spottprisavtale. De vil merke at regningen i oktober vil bli mer moderat.

– For to uker siden kunne man forvente at prisen skulle øke til 1 krone og 20 øre per kWh, men nå er forventningen på 90 øre per kWh.

Seland mener prisen fortsatt er høy.

– Men den er mindre skrekkelig enn det man kunne anta for en uke siden, sier han.

Han trekker frem at nedbørsmengden står ikke alene om å påvirke prisen.

– Når det blåser godt i Norden kan vindkraften stå for 15 prosent av kraftproduksjonen, sammenlignet med vannkraft som står for 17 prosent så er det viktig å trekke frem, sier Seland.



Derfor er strømmen din så dyr, se videoklippet under:

Stor betydning

Det norske kraftmarkedet henger sammen med resten av det nordiske og europeiske kraftmarkedet. Så det er flere faktorer som påvirker strømprisene forklarer Stina Johansen fra Nord Pool.

– Selv om mange ting påvirker prisene kommer vi ikke utenom at været har en stor betydning, sier Johansen.

MANGEL: Stina Johansen i Nord Pool sier at det ikke har vært så lite vann i vannmagasinene på lenge. Foto: Nord Pool

Akkurat nå er nivåene i vannmagasinene 20 prosent lavere enn gjennomsnittet på denne årstiden.

– Men det er store forskjeller innad i Norge. På Sør- og Vestlandet ligger nivået 30,5 prosent under normalen, sammenlignet med nivået i Midt-Norge der nivået kun er 1,5 prosent under, sier Johansen.

Laveste siden august

Fredag startet prøvedriften på strømkabelen North Sea Link mellom Norge og Storbritannia. På forhånd hadde analytikere fryktet at prisen ville gå oppover, men det motsatte skjedde.

– Prisen gikk faktisk ned i forhold til dagen før og er faktisk på den laveste siden august, sier Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Han understreker at de lavere prisene ikke skyldes kabelen, men at vær- og vindforholdene for en gangs skyld spiller på lag med nordmenns lommebøker.

Hvordan prisene vil utvikle seg utover høsten er for tidlig å spå, og Glette mener nordmenn bør være forberedt på store variasjoner i tiden som kommer.

– Jeg tror vi skal forvente at med fornybar kraft på vei inn i alle markeder, vil vi få mer svingninger. Både på korte og lengre perioder, men dette har vært en helt spesiell situasjon, avslutter Glette.

Må regne mye

Markedsanalytiker John Andrew Brottemsmo ved World Kinect Energy er enig at mye nedbør vil påvirke prisene i Sør-Norge, men han sier at det trengs dobbelt så mye regn enn normalt i oktober for å ha en markant virkning på regninga.

– Nedbør er viktig og nødvendig for å fylle opp vannmagasinene etter en tørr periode som det har vært. Hvis vi skal se langsiktig så bør det imidlertid regne ganske kraftig i hele oktober for at forbrukeren skal se en stor endring på regninga, sier Brottemsmo.

– Hvor i landet må det regne for at det kan kjennes i lommeboka?

– Det må dessverre regne mye på Vestlandet og Sørlandet, sier Brottemsmo som er fra Bergen.

Brottemsmo poengterer at strømprisene i Sør-Norge er forholdsvis mer ustabile enn det de er nord for Stad.

– Nordlendingene er heldige som har lavere og mer stabile priser. Grunnen til det er at de har lagret mer vann i magasinene enn i Sør-Norge som har hatt en tørr periode, sier Brottemsmo.