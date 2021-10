Det er ikke lenge siden Mercedes startet utleveringene av sin nykommer EQS. Det er for øvrig ikke hvilken som helst bil – men rett og slett verdens første virkelige luksuselbil.

På mange måter er det bare sånn det skal være, at det er nettopp Mercedes som står for den. EQS er som navnet hinter om, en elektrisk utgave av flaggskipet og direktørbilen S-Klasse.

Det er ingen tvil om at det ligger mye prestisje i bunnen. Pår lanseringen i Sveits,ble vi fortalt at det ikke bare er den viktigste bilen deres i år, men det siste tiåret.

S-Klasse er forbeholdt velbemidlede kunder – og salget har på det meste vært 100 biler i året. EQS – med en startpris på 944.000 kroner – ble det solgt 100 av i Norge, i løpet av to døgn etter lanseringen i september.

Vi snakker en omsetning på godt over 100 millioner kroner på 48 timer!

Nordmenn flesker til

Det er viktig å understreke at 944.000 kroner altså er startprisen. I praksis kjøper de fleste toppmodellen – med mye utstyr. Mercedes Norge har laget en kampanjemodell som er priset til 1,5 millioner kroner. Det er denne de fleste kundene har valgt.

Til den prisen får de toppmodellen 580 4Matic – med 524 hestekrefter, firehjulsdrift, rekkevidde på opptil 675 kilometer og den enorme hyperscreen-skjermen som dekker omtrent hele dashbordet.

Kan få voldsom prisøkning

Med ny regjering på vei inn, kan det imidlertid fort bli en dramatisk prisøkning på EQS. Både Ap og Sp har nemlig gått til valg på at de ønsker å innføre moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner.

Hvis de får gjennomslag for dette allerede fra nyttår, blir for eksempel kampanjemodellen av EQS hele 225.000 kroner dyrere fra 1. januar.

Det er mye penger – selv i dette prissegmentet.

Den norske importøren jobber på spreng for å sikre seg flest mulig biler. Men de som bestiller bil nå, vil uansett ikke få den før godt inn i 2022.

EQS blir ikke et vanlig syn på norske veier. Men flere hundre nordmenn har kjøpt den – og utleveringene er i gang.

Momsen er på vei

Om det ikke blir moms fra nyttår – er det likevel overveiende sannsynlig at det ikke er langt unna.

– Moms- og avgiftsfritak var aldri ment å være permanent. På biler i den prisklassen vi snakker om her, vil det gi store utslag. Mens det i mange tilfeller ikke vil ha noe særlig betydning. I første omgang er det jo snakk om moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner, sier Broom-redaktør Knut Skogstad.

Det er uansett de EQS-kundene som har vært tidlig ute, som har mest grunn til å glede seg.

– Verdens beste elbil?

Vi har rukket å kjøre EQS både på norske veier og i forbindelse med lanseringen i Sveits og Tyskland. Konklusjonen er klar. Dette er en biS som setter en ny standard. Enkelte har spekulert i at det er verdens beste elbil.

Vi konkluderte slik i vår test:

Det finnes per nå ingen direkte konkurrenter. Vi vet at det kommer. Men med denne bilen har ikke Mercedes gjort det lett å komme sent til festen.

