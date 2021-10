Liverpool-legenden om Ronaldo: – Min hjemkomst var bedre

Se Liverpool - Manchester City fra kl. 17.00 på TV 2 Play og TV 2 Sport Premium

I løpet av en lang Premier League-sesong kommer det kamper som kan være mer utslagsgivende for hvordan sluttresultatet blir enn andre.

De fire siste sesongene har alle endt med ligatittel til enten Manchester City eller Liverpool, og søndagens kamp mellom lagene kan i så måte potensielt dermed være det som skiller en mulig mester fra den andre.

Tross skuffende opplevelser for Liverpool-laget i de siste innbyrdes oppgjørene, har tidligere stjernespiss og Premier League-profil Robbie Fowler en følelse av at Liverpool kan få med seg et godt resultat.

– Så langt synes jeg Liverpool har vært fantastisk. Manchester City tar mye poeng, men spillet flyter ikke på samme måte som vi har sett tidligere. Manchester City har hatt overtaket på Liverpool de siste årene, men du skal aldri avskrive Liverpool, forteller den tidligere målgarantisten til TV 2.

Sesongens viktigste?

Forrige sesongs oppgjør på Anfield var en av de kampene der et til slutt overlegent Manchester City-lag virkelig tok grep om seriemesterskapet med en bunnsolid 4-1-seier.

Konkurransen mellom de to lagene har ført til at flere nå ser på nettopp dette oppgjøret som det kanskje sportslig viktigste i Premier League-sammenheng. Allikevel synes Fowler det er viktig å understreke betydningen av andre rivaliserende bataljer i divisjonen.

– Kampene mellom laget som vinner Premier League og de som kan vinne ligaen, blir de store oppgjørene. Likevel vil rivaliseringen mellom Liverpool og Manchester United finne sted så lenge det spilles fotball. Nå er kampene mellom Liverpool og Manchester City de største, men det vil aldri gjøre noe med rivaloppgjørene. De vil alltid bestå, sier Fowler.

En fot i begge klubber

Med spillerbakgrunn i begge klubber kunne søndagens duell muligens vært spesiell for Fowler, men det er ingen tvil om at 46-åringen nå utelukkende ser på seg selv som en i den røde leiren.

– Min tilhørighet er i Liverpool, noe alle Man City-fans vet om. Jeg spilte store deler av min karriere i Liverpool og ønsker de skal vinne absolutt alt, med mindre jeg spiller mot dem, utdyper mannen med 128 mål i Premier League for Merseyside-klubben.

STOR STJERNE: Robbie Fowler går bare for Gud blant Liverpools fans. Her fra comebacket mot Birmingham i 2006. Foto: Darren Staples/Reuters

Historiske kvelder på Anfield

Det er ingen hemmelighet at Liverpool gjennom alle år har dratt nytte av en ekstrem atmosfære på Anfield. Klubbens trofaste supportere har i enkeltkamper hvor mye har stått på spill vært en ekstra faktor for storklubben, som da Barcelona ble slått 4-0 i semifinalen i Champions League i 2019.

Den gang endte de opp som opp som europeiske mestere, men også i Fowlers dager var flere slike «magiske» Anfield-kvelden sol fant sted. Nå håper legenden på å få en ny slik opplevelse søndag.

– Liverpool-fans brenner for laget, men de brenner også for store kamper. Når det kommer en storkamp, kan du garantere at fansen vil gi absolutt alt de har og heie frem lagets spillere, sier Fowler.

I intervjuet deler Liverpool-legenden også åpent om sitt eget høydepunkt foran Anfield-publikumet.

– Min beste opplevelse var da jeg gjorde comeback for Liverpool i 2006 mot Birmingham. Stemningen og atmosfæren den kvelden var utrolig. Likevel er det et litt egoistisk svar ettersom det primært handler om meg, forteller Fowler i all ydmykhet.

Større enn Ronaldo

Parallellen til denne sesongens store comeback i engelsk fotball, Cristiano Ronaldos hjemkomst til Manchester United, er åpenbar. Spenningen og entusiasmen blant Manchester Uniteds supportere kan på flere måter sammenlignet med da Fowler re-signerte, men «Gud» selv mener at hans egen hjemkomst var større enn portugiserens.

DRØMMECOMEBACK: Cristiano Ronaldo scoret to i sin første Manchester United-opptreden på tolv år. Foto: Phil Noble/Reuters

– Det er spesielt for meg ettersom jeg dro og kom tilbake. Jeg har forståelse av hva Cristiano Ronaldo tenkte, selv om min hjemkomst muligens var enda bedre fordi jeg er en gutt fra lokalområdet som kom gjennom Liverpools akademi.

Fire lag kjemper om tittelen

I forkant av årets sesong ble det av de aller fleste spådd at kampen om Premier League-pokalen ville stå mellom Liverpool, Manchester City, Chelsea og Manchester United. Fowler er også veldig tydelig på at kampen om trofeet vil stå mellom disse fire, og har troen på at Liverpool kan gjenta suksessen fra 2019/20-sesongen.

– Per dags dato tror jeg ikke at noen andre lag vil være i nærheten av de fire store. Chelsea er sterke. Ingen lag er bedre defensivt en dem, samtidig som de har signert en spiss som scorer mål (Romelu Lukaku, journ.anm.). Manchester United har signert tre spillere, og der har vi i flere år sagt at laget er to-tre spillere unna å kunne kjempe, reflekterer den tidligere Liverpool-helten, og fortsetter:

– Naturligvis vil Manchester City også være der på grunn av spillerne laget innehar. Men Liverpool har vist mye mer stabilitet så langt denne sesongen, og jeg krysser fingrene for at de vinner.

