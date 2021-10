Kvikksølvet kryper nedover i gradestokken, bladene faller og sommer-garderoben er ryddet bort. Høsten er her og det betyr at det snart er tid for å tenke på vinterdekk igjen. For plutselig er det kuldegrader og snø.

Mange trenger også nye vinterdekk – men hva skal man kjøpe, hvilke er best?

En god pekepinn på den problematikken, enten det er snakk om piggdekk eller piggfrie, bør årets store dekktest gi deg. Nå er resultatene klare.

Valg av dekk kan være en jungel for mange. Forskjellen mellom de beste og de dårligste er stor.

Det bekrefter årets vinterdekk-test som er utført av NAF-magasinet Motor, i samarbeide med svenske Vi Bilägare.

I år er det også noen dekk-nykommere som gjør det skapt.

Må takle mange ulike forhold

I Oslo, på Røros og i Narvik skal samme dekk gi sikre veiegenskaper på vått og tørt underlag, på snø og blank is, i blant i 20 pluss, i blant i 20 minus.

– Det er ingen som klarer å lage et dekk for alle føreforhold i Norge. Derfor er det viktig at du setter deg inn i deltestene i dekktesten for å finne dekket som passer ditt vinteføre best. Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Under kan du lese om testvinnerne og hvilke egenskaper som gjorde at nettopp disse dekkene fikk topplasseringer i årets test.

Piggdekk:

Helt til topps, og det med ganske god margin, gikk Goodyear UG Arctic2. Blant annet på grunn av suverene egenskaper på is. Det trekkes ørlitt for noe diffus styrefølelse og at veigrepet i svinger kunne vært enda litt bedre. Det presterer jevnt over høy i alle test-disipliner og oppleves som stabilt. Det er spesielt de gode is-egenskapene som bidrar til seieren. Poengsummen ender på 87.

Med 81 poeng og på andreplass finner vi fjorårsvinneren og vinneren året før det igjen, Michelin X-Ice North 4. Også dette dekket imponerer på is, men må nå se seg slått av Goodyear. Behagelig lydnivå framheves også, det samme gjør bremselengden på tørr asfalt, sammen med god stabilitet og god styrefølelse. Det trekkes litt for grep på våt asfalt, men ikke mer enn at andreplassen sikres.

Hakk i hæl, bare 2 poeng bak andreplassen, følger finske Nokian Hakkapeliitta 10. Også dette er et nytt dekk av året. Som alltid fra den kanten med svært gode snø og is-egenskaper. Det støyer mindre enn forgjengeren, men ikke lite nok til å få toppkarakter. Det vannplaner også relativt fort, men scorer jevnt over høyt i mange disipliner.

Piggfrie dekk

I år, som i fjor er det Continental VikingContact 7 som tar hjem en ganske klar seier for de piggfrie dekkene. Grep på snø og is er fenomenalt. Et tett mønster i dekket gir lavt støynivå, men går litt ut over vannplaningsegenskapene. Det er heller ikke best på ved bremsing på våt og tørr asfalt. Dekket har god stabilitet, god styrefølelse og oppleves som forutsigbart. Det scorere jevnt høyt i alle disipliner og tar totalseieren med 91 poeng

Derfra er det et stykke ned til Goodyear Ultra Grip 2 med 85 poeng. Dette dekkets styrke ligger i egenskapene på våt vei, og altså ikke nødvendigvis snø og is. Det presterer også svært bra på tørr vei. Dekket kan oppleves som noe krevende på svingete og vinterlig underlag. Bremse-egenskapene på snø og is er imidlertid bra. Dekket er kanskje best egnet for de som kjører mest i snøfattige områder, men det taker absolutt vinter og så også. I motsatt fall hadde det ikke blitt noen andreplass i denne testen.

Kun ett fattig poeng bak finner vi Pirelli IceZero FR som får 84 poeng. Dette er et godt allround-dekk som kombinerer fine barmarksegenskaper med godt grep på vinterveier og som er velbalansert og med god styrefølelse. Svinggrepet er høyt og bremselengden på tørr og våt vei er god. Støyegenskapene varierer noe fra underlag til underlag. De trygge og gode kjøreegenskapene som dekket gir sikrer tredjeplassen.

