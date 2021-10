Naboer varslet om mannen som er etterlyst for Göteborg-eksplosjonen

Svenske medier har snakket med flere av den etterlyste 55-åringens naboer.

En av naboene forteller P4 Göteborg at han varslet sameiet der de bor etter at han reagerte på lukter som kom fra mannens leilighet. Han beskriver duftene han reagerte på som «kjemiske».

– Jeg har hørt ham løpe opp og ned trappegangen til ulike tider, når folk sover. Jeg var redd han hadde masse kjemikalier enten i leiligheten eller i kjelleren, sier naboen.

Svensk politi iverksatte torsdag flere aksjoner i jakten på mannen, som har juridisk status som pågrepet i saken.

20 personer ble skadet i eksplosjonen. Fire har fredag status som alvorlig skadd.

Den mistenkte 55-åringen har ifølge svenske medier ført flere rettslige prosesser mot svenske myndigheter.

Han skal nylig ha truet daglig leder på eldrehjemmet der hans mor er boende, for at han ikke har kunnet besøke henne under pandemien.

Politiet sier til svenske medier at jakten på mannen kan trekke ut i tid om han har en plan om kun gjemme seg.