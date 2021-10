Kongressen i USA avverget én krise, men større problemer gjenstår

Kongressen har vedtatt et forslag om å fortsette finansieringen av statsapparatet, få timer før fristen utløper. Det løser et problem, men forsinker også andre.

Forslaget gikk torsdag gjennom med god margin – 65 mot 35 stemmer – da republikanere i opposisjon stemte sammen med Demokratene i Senatet.

– Dette er et godt utfall, sa Demokratenes leder Chuck Schumer i forkant av avstemningen, hvis utfall var varslet på forhånd.

Representantenes hus banket siden gjennom vedtaket med bred tverrpolitisk støtte. 254 av representantene sa ja, mens 175 sa nei.

President Joe Biden skrev deretter under på finansieringspakken, få timer før finansieringen skulle utløpe ved midnatt natt til fredag Washington-tid.

Kjøper seg tid

Forslaget skal sikre finansiering av offentlig sektor fram til 3. desember. Dermed kjøper politikerne seg tid til å lage budsjetter for føderale myndigheter.

Men selv om én krise ble avverget, ligger det andre på lur. Hvis det ikke blir enighet om å øke USAs gjeldstak enda en gang, kan dette føre til store konsekvenser for økonomien.

For å sikre finansieringen måtte Demokratene fjerne et forslag om midlertidig heving av gjeldstaket. Finansminister Janet Yellen mener dette taket må heves innen 18. oktober for å unngå en finanskrise, men Republikanerne mener Demokratene både kan og må løse dette problemet på egen hånd.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, på vei til kontoret sitt før avstemningen i Senatet torsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

Prøver å få gjennom Bidens pakker

Selv om alle vil unngå en krise, vil ikke republikanerne øke det allerede skyhøye gjeldstaket kun ett år før neste kongressvalg. Første forsøk på å heve dette taket ble stanset natt til tirsdag. Demokratene vil trolig prøve på nytt om ikke lenge.

Demokratene kjemper også for å få gjennomslag for Bidens store infrastruktur- og velferdspakker, som til sammen skal bruke over fire tusen milliarder dollar. En av pakkene, den såkalte krisepakken, skal finansieres delvis gjennom høyere skatt på de rike og økt selskapsskatt, noe republikanere er sterkt imot.

Lykkes Biden med å få gjennom disse milliardpakkene, kan det bli et avgjørende øyeblikk i hans presidentperiode. Men republikanerne er lite villige til gi ham politiske seire. Biden selv trekker veksler på mange tiårs erfaring i Kongressen og ringer selv rundt for å forsøke å påvirke representantene.