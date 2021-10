Polen forlenger unntakstilstand ved den hviterussiske grensen

Nasjonalforsamlingen i Polen har stemt for å forlenge unntakstilstanden for grenseområdet mot Hviterussland.

– Underhuset stemte for å forlenge unntakstilstanden på Polens grense til Hviterussland idet det ulovlige migrasjonspresset fortsetter å øke, iscenesatt av det hviterussiske regimet i et forsøk på å destabilisere EU, heter det i en Twitter-melding fra underhuset Sejms offisielle konto.

Tirsdag tok president Andrzej Duda til orde for en 60 dagers forlengelse.

– Dessverre øker presset ved grensen, sa han etter et møte med innenriks- og forsvarsministrene, samt ledelsen for landets grensevaktstyrke.

Hjelpeorganisasjoner har advart om at en humanitær katastrofe kan utvikle seg langs grensen, idet migranter fra Midtøsten fortsetter å samle seg der i et forsøk på å ta seg inn i EU. Flere migranter har allerede mistet livet i grenseområdet de siste ukene.

Polen anklager Hviterussland for å hjelpe flyktninger fra konfliktområder, til å nå EUs yttergrense for å skape krise.

I mai sa Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko at han ikke lenger ville hindre migranter fra å ta seg videre fra Hviterussland til EU, som straff for at EU har styrket sanksjonene mot Hviterussland.

Den første unntakstilstanden ble erklært 2. september. Den omfattet en 3 kilometer lang strekning av grensen. Tiltaket innebærer at verken hjelpeorganisasjoner eller journalister får lov til å bevege seg inn i området.