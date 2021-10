Grottekammer kan inneholde spor til Neandertalernes liv

Arkeologer ved Nasjonalmuseet i Gibraltar har siden 2012 lett etter potensielle grotter og passasjer som kan gi nye svar på hvordan Neandertalerne levde.

Forrige måned fant arkeologene et 13 meter dypt kammer på baksiden av en hule. I kammeret fantes det spor etter både gaupe, hyener og gåsegribb, samt riper etter en uidentifisert kjøtteter på veggene.

Clive Finlayson, direktør og hovedforsker ved nasjonalmuseet i Gibraltar, sier til CNN at det mest imponerende funnet var spor av dyr som kunne tyde på at hulen tidligere hadde vært bebodd av neandertalere.

Ifølge Finlayson, fant arkeologene spor av en kongesnegl på baksiden av grotten, rundt 20 meter fra stranden.

– Bare én gang i livet

Hovedforskeren mener at noen må ha fraktet dyret dit for over 40.000 år siden, og at det må ha vært Neandertalerne.

Neandertalerne bodde i Europa lenge før Homo sapiens ankom, og forsvant for rundt 40.000 år siden.

Finlayson sier at arkeologene også gjorde et funn av en melketann fra en fire år gammel Neandertaler. Hovedforskeren ser for seg at arten kan ha blitt jaget inn i hulen av hyener.

– Hvor mange ganger i livet kommer du til å finne noe som ingen ande har vært inne på på 40.000 år? Det kommer bare én gang i livet ditt, tror jeg, sier Finlayson, hovedforsker ved nasjonalmuseet i Gibraltar.

– Kan ta flere tiår

Finlayson sier til CNN at funnet ble gjort i den første fasen av utgravningen, og at det gjenstår mye arbeid for å avdekke resten.

I tillegg informerer han om at de enda bare har oppdaget toppen av hulen, og at sjansen er stor for at det er en enorm hule.

Finlayson sier til CNN at det gjenværende arbeidet kan ta flere tiår om ikke mer. Han håper at DNA-prøver fra sedimentet kan avdekke flere ledetråder fra Neandertalerens livsstil, inkludert begravelsesritualer og fotavtrykk.