Feirer frigjørelsen med drøye bilder på Instagram

Natt til fredag norsk tid delte den mye omtalte superstjernen Britney Spears en rekke nye innlegg på Instagram. Flere av bildene viser en toppløs Spears i ekstase.

Onsdag kom nyheten om at faren til Britney Spears midlertidig hadde blitt fratatt vergerollen.

Tidligere denne måneden ba stjernen om å bli frigjort fra vergemålet, noe som gikk gjennom da avgjørelsen falt i en rettsmøte i Los Angeles onsdag.

– Å leke seg i Stillehavet har aldri skadet noen. Pssss ingen fotoredigering, sto det i innlegget som Spears delte natt til fredag. Og responsen har ikke latt seg vente.

På flere av bildene har superstjernen dekket over sine edlere deler med blomsteremojis.

– Fri alt, dronning

På litt over én time har innlegget fått mer enn én million likerklikk, samt over 50.000 kommentarer.

– #Freethenipple, skriver en av følgerne – denne kommentaren gjentas hyppig blant fanskaren i kommentarfeltet. En annen skriver at det er tid for å frigjøre alt, både nipler og vergeordning.

I et annet innlegg som ble delt to timer tidligere, ser man en halvnaken Britney Spears vassende rundt i vannet. I innlegget skrev hun at det var en vakker dag for feiring.

Styrte livet hennes i flere år

En offentlig regnskapsfører skal midlertidig ta over vergemålet, men hvorvidt det blir permanent avsluttet vil bestemmes i en fremtidig høring. Dette er imidlertid noe som begge parter har uttrykt at er ønskelig.

MISTET VERGEROLLE: Faren til Britney, Jamie Spears, ble midlertidig fratatt rollen som verge. Foto: Nick Ut / AP

I over 13 år har han styrt hennes økonomi og forretningsmessige forhold, etter at hun på tidlig 2000-tallet viste tegn til psykisk lidelse.

James Spears har tidligere gjort det klart at han ikke ønsket å fortsette vergemålet, da dette var imot datterens interesser.

Under høringen onsdag kunne familiemedlemmer få muligheten til å motsi at Jamie Spears ble avsatt som verge, men det var ikke forventet at dette kom til å skje. Tidligere har hennes mor, Lynne Spears, uttalt at datteren er i stand til å ta vare på seg selv.