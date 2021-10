Grilles under høring: – Har skjult fakta

Det ble innkalt til høring grunnet lekket informasjon om at morselskapet til Instagram, Messenger og WhatsApp var fullt klar over appenes negative konsekvenser på unges mentale helse, ifølge Reuters.

Facebook har planlagt å lansere en versjon av Instragram for unge under 13 kalt «Instagram Kids», noe som denne uken ble satt på pause etter en rekke medieoppslag om tech-giganten.

Wall Street Journal har den siste måneden publisert flere artikler om hvordan Facebook visste at Instagram forårsaket problemer for unge, spesielt tenåringsjenter.

«Giftig»



Avisen skrev at appen var «giftig» for unge, med henvisning til Facebooks egne undersøkelser, som hadde blitt lekket til avisen.

Facebooks sikkerhetssjef Antigone Davis sa at selskapet jobbet med å dele interne studier i et forsøk på å være mer transparent med sine funn.

Under høringen sa senator Richard Blumenthal at forskningen utført av selskapet «er en bombe».

– Det er et kraftfullt og gripende bevis på at Facebook kjenner til de skadelige effektene nettstedet deres har for barn, og at de har skjult disse faktaene og funnene, fortsatte han.

– IG står for Instagram, men også for Insta-grådighet, sa senator og demokrat Edward Markey.