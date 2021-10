OL-komiteen med oppdatering – tillater kun publikum bosatt i Kina

Onsdag informerte den internasjonale OL-komiteen (IOC) om at vinter-OL i Beijing vil være åpent for tilskuere, men kun dersom de er bosatt på fastlandet i Kina.

Arrangørene informerer om at sikkerhetskrav for tilskuere fortsatt er under diskusjon, og at det vil bli utgitt mer informasjon i slutten av oktober og desember, skriver CNN.

Tidligere onsdag kom IOC med en oppdatering koronarestriksjoner for utøvere, ledere og andre akkrediterte til mesterskapet.

Personer som ikke er fullvaksinerte må tilbringe hele tre uker i karantene etter ankomst til Beijing, før de eventuelt kan delta i OL.

Beijing blir den første byen som arrangerer både sommer- og vinter-OL. De kommende vinterlekene vil bli arrangert fra 4. til 20. februar 2022, og de første deltakerne ankommer allerede 23. januar.

– Deltakerne får bare lov til å bevege seg mellom spillrelaterte arenaer for trening, konkurranser og arbeid, sier IOC.

Under sommer-OL i Tokyo 2021 var det forbudt med tilskuere på tribunen, ettersom flere utøvere testet positivt på koronaviruset. Under Tokyo-OL var det daglige spyttprøver fra alle deltakere, og testregimet blir like omfattende i Beijing.