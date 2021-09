Kamp ble stoppet i åtte minutter etter tribunebråk

Marseille - Galatasaray 0-0 (kampen pågår)

Etter snaut 40 spilte minutter av torsdagens Europa League-kamp mellom Marseille og Galatasaray, valgte dommeren å avbryte kampen etter tribunebråk.

Årsaken var at det oppstod bråk mellom borte- og hjemmesupporterne på tribunen. TV-bildene viste at dommer Pawel Raczkowski sto og diskuterte med lagets kapteiner, etter at enkelte tilskuere kastet nødbluss fra tribunen.

Galatasarays trener, Fatih Terim gjorde også et iherdig forsøk på å roe gemyttene blant de tilreisende supporterne.

Etter omkring åtte minutters stopp i spillet, ble kampen blåst i gang igjen.

Også før kampen var det supporterbråk. Lokalt politi måtte gripe inn for å kontrollere utagerende supportere.

Skandalescener i Antwerpen

Tidligere torsdag kveld, var det også bråk under en annen europeisk kamp.

Under oppgjøret mellom Royal Anwerp og Eintracht Frankfurt, måtte Eintracht-keeper Kevin Trapp få behandling etter at fyrverkeri som ble kastet fra tribunen, eksploderte nær ham. Sinte hjemmetilhengere prøvde også å storme banen etter straffesparket som avgjorde kampen, hvor Jens Petter Hauge var ubenyttet reserve da hans Eintracht vant 1-0.