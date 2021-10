– No er det alle folk sin tur

I starten av 2021 hadde Irene Ojala bestemt seg. Organisasjonen Pasientfokus skulle leggast ned, og med det alt politisk arbeid for å få sjukehus til Alta.

– Då hadde vi jobba i fire år for å få sjukehus til Alta, utan hell. Vi var klare til å takke for oss etter valnatta.

Ojala og dei andre eldsjelene hadde allereie oppretta stiftinga «Alta sjukehus med Pasientfokus» og hadde planar om å selje mange nok andelsbrev til at dei ein gong kunne bygge sitt eige sjukehus, utan hjelp frå politiske vedtak og statsbudsjett.

– Men då folk frå Raudt til Frp spurde om ikkje vi kunne stille liste til valet, tenkte vi at dette gav legitimitet, seier Ojala.

UTFORDRAR: Irene Ojala deltok i helsedebatt med Bent Høie og Trygve Slagsvold Vedum i Valgstudio. Foto: Frode Sunde / TV 2

TV 2 følgde protestvalet i Alta frå Pasientfokus fekk godkjent lista i juni og fram til valdagen.

På lista står både tidlegare Ap-veteranar og sentrale Venstre-politikarar i Finnmark. Medan fleire av Pasientfokus-veljarane er menneske som har hatt dårlege opplevingar med helsevesenet i Finnmark.

Bygd på tragiske historier

Sjukehusa i Finnmark ligg i Hammerfest og Kirkenes. Den strukturen fører til at innbyggarane i Alta og kommunane rundt må reise titals mil over vinterstengde fjellovergangar for å komme til lokalsjukehuset i Hammerfest.

Ojala og Pasientfokus-gjengen har dei siste fire åra vore i kontakt med ei rekke pasientar og pårørande ved Finnmarkssykehuset og fortalt deira i historie på Facebook, i lokalavisene, riksaviser og reist til Oslo og Stortinget for å fortelle det same til sentrale politikarar og statsrådar. Målet har alltid vore det same, eit tredje sjukehus i Finnmark.

– Vi reiste til Stortinget med fleire tusen postkort frå Finnmark, fortel Ojala om kampen dei siste fire åra.

Alle får vere med å bestemme

Frå 1. oktober er Ojala fast inventar på Stortinget. Etter valet kom Pasientfokus inn med eit mandat frå Finnmark. I Alta fekk lista over 40 prosent av stemmene.

– Eg har sagt til Ap at viss dei vil ha veljarane tilbake i 2025, må dei behandle dei med respekt, seier Ojala.

SMÅ: Pasientfokus fekk berre 0,2 prosent av stemmene, men fryktar likevel ikkje tøffe tak dei neste fire åra. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Folk har allereie kontakta Ojala og spurt om dei kan oppretta Pasientfokus i sine heimkommunar. No ser Ojala moglegheitar mot kommunevalet.

– Vi skal gjere det beste vi kan for flokken vår, så får vi sjå kva vi gjer om to år, seier stortingsrepresentanten.

Sjølv kjem den 60 år gamle sosionomen frå Finnmark til å pendle mellom heimen i Bodø, kontoret i Alta og Stortinget i Oslo.

I store saker på Stortinget som ikkje handlar om helsepolitikk i Finnmark kjem Pasientfokus til å køyre spørreundersøkingar.

– Vi skal vere ein styrke for heile Nord-Norge, meiner Ojala.

Sp er avgjerande brikke

Med berre eit mandat på Stortinget er ikkje makta til Ojala stor, men visjonen er likevel klar.

– Det skal skinne av sjukehusstrukturen i Finnmark. I framtida skal folk seie « Look to Finnmark.»

Men for å få det må Ojala overbevise den nye regjeringa. Få veker før valet lova både Kjersti Toppe (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å kreve fødeavdeling til Alta i regjeringsforhandlingane.

Ettersom verken Arbeiderpartiet, SV eller den snart avgåtte regjeringa meiner befolkningsgrunnlaget i Finnmark er stort nok for eit tredje sjukehus, kan løftet til Sp bli Ojala sitt einaste håp.

– Vi kjem ikkje til å la dei gløyme det, lovar Ojala.

Ho har allereie ringt rundt til hennar nye kollegaar i Oslo, og sendt e-post til Jonas Gahr Støre (Ap), der ho seier tydeleg frå om kva komite ho ønsker å sitte i.

– Eg er vanlege folk sin talsperson for helse. Så eg forventar at eg får plass i helse- og omsorgskomiteen.

Når Ojala er ferdig med perioden om fire år har ho kjempa for sjukehus i Alta i åtte år i Pasientfokus. Om ho då er nærare målet vil vise seg.

– Dei fleste seier det ikkje går, men vi er ikkje nedstemt. Det blir aldri feil å jobbe for sjuke menneske og fødande kvinner. Vi skal stå på.