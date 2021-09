To personer siktet etter voldshendelse

Politiet har pågrepet og siktet to personer etter en voldshendelse i Tromsø torsdag ettermiddag.

Politiet fikk i ettermiddag melding om en voldshendelse på en privat adresse på Tomasjord i Tromsø. Gjerningspersoner løp fra stedet, skriver politiet i Troms på Twitter.

Den fornærmede mannen ble påført skader i ansikt- og hoderegionen, men var våken og orientert da han ble fraktet til sykehus. Det opplyser operasjonsleder i Troms, Karl Erik Thomassen til TV 2.

– Vi har pågrepet to personer og gjort beslag i et slagvåpen. De to er siktet, sier Thomassen.

Den fornærmede mannen ble fraktet fra stedet med ambulanse etter hendelsen.

Både fornærmet og siktede er menn i 50-årene. Politiet har kjennskap til alle de involverte fra før av.

Det var opplysninger fra fornærmede som ledet politiet til de nå pågrepne og siktede mennene.