Åpnet velodrom til 360 millioner kroner: – Verdt hver eneste krone og øre

Planene for byggingen ble lagt for ni år siden, og etter tre år med bygging og utsettelser står endelig sykkelvelodromen i Sola kommune utenfor Stavanger klar. Velodromen har internasjonale mål og plass til 2500 tilskuere.

Prislappen skulle egentlig være på om lag 200 millioner kroner, og den offisielle åpningen skulle egentlig vært i januar. Men til slutt endte prisen for å få ferdigstilt den gigantiske velodromen på 360 millioner kroner, og åpningen ble utsatt til 30. september.

SYKLET OVER TRÅDEN: Abid Raja. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2.

Avtroppende kulturminister Abid Raja fikk æren av å foreta den offisielle åpningen. Den profilerte politikeren har ingenting å utsette på prislappen. Snarere tvert imot.

– Du, dette er verdt hver eneste krone og øre. Det er flere verdensmestre i sykkel som kommer fra bane, Mark Cavendish for eksempel. Jeg tror dette bare kommer til å gjøre underverker for norsk sykkelsport, sier en sprudlende Raja til TV 2 rett før han skal teste sykkelen på velodromen.

– Det betyr enormt mye for barn og unge at de nå får muligheten til å trene på banesykling. Det handler ikke bare om medaljer, men om å utvikle seg og mestre og oppleve at Norge har de fasilitetene vi trenger. Dette er en stor dag for norsk banesykling og en stolt dag for Norge, slår Venstre-politikeren fast.

Raja i farta. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2

SYKKELENTUSIAST: Tor Helge Skretting har jobbet i 50 år for å få sykkelvelodrom til Stavanger-regionen. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2

Har jobbet for å få velodrom i 50 år

Sykkelentusiast Tor Helge Skretting er en av ildsjelene bak den nye, storslåtte velodromen. Han har jobbet med å få en sykkelbane med internasjonale mål til Stavanger-regionen siden 1973.

– Jeg har hatt en plan og drøm om dette siden 1973, da jeg var nede med Knut Knudsen og syklet på trebane i München. Da vi kom hjem og syklet i Sandnes, føltes det som natt og dag, og jeg mente Norge måtte få sin egen velodrom. Der og da ble frøet sådd, og siden har vi jobbet jevnt og trutt med det år etter år, sier Skretting til TV 2.

– Hva tenker du om at det faktisk har tatt nærmere 50 år fra idéen ble lansert til en egen velodrom nå omsider står ferdig?

– Vel, det har jo ikke vært en tradisjon for en sånn idrett. Det har ikke vært sånne anlegg tidligere, og dermed så tar det tid å få overbevist politikere og andre som er med på å avgjøre slike ting, svarer sykkelveteranen.

– Det ble en saftig prislapp for velodromen til slutt?

– Ja, men husk at dette ikke bare en velodrom, det er en unik flerbrukshall med et reginalt anlegg for turn og andre idretter. Den kommer til å bli brukt fra morgen til kveld. For sykkelsporten kommer dette til å bli en bra investering, den kommer til å løfte idretten ytterligere, svarer Skretting, som tror den nye sykkelbanen vil sørge for at norske syklister på sikt virkelig kommer til å ta opp kampen mot de beste.

– Det er mange andre nasjoner som har velodromer, og at vi nå får en er internasjonalt viktig, poengterer han.

GAMMEL SYKKEL: Tour of Norway-general Roy Hegreberg syklet på velodromen på en sykkel fra 1890-tallet. Foto: Jan Sturla Johannessen

– Vi kan arrangere alt her

Det er Tour of Norway-general Roy Hegreberg selvsagt helt enig i. Han mener sykkelbanen vil ha en enorm betydning for sykkelsporten i hele Norge.

– Vi har manglet en bane i alle år. Jeg var så heldig å få sykle på banen i Hamar i 1993, før den ble hugget opp. Nå har vi endelig fått en velodrom i Norge, og vi ser jo på resultatlistene i Tour of Norway at alle i toppen har bakgrunn på bane. Det har vært et handicap for norsk sykkelsport at vi ikke har hatt det, men nå har vi også det, sier den daglige leder for sykkelrittet Tour of Norway.

Og slår fast:

– Dette vil føre til at det vokser frem masse talenter i norsk sykkelsport fremover.

– Hvor stor sportslig betydning vil denne få?

– Vi kan arrangere alt her. Det eneste vi ikke kan arrangere på banen er sommer-OL, men det tror jeg heller ikke det er mange andre idretter i Norge som kan. Sykkel-VM kan vi også arrangere, men da må vi utvide tilskuerkapasiteten litt. Men først må vi bygge kompetanse på banesporten, vi er relativt ferske på det her, så skal vi arrangere større arrangementer her, konkluderer han.

Heller ikke Roy Hegreberg mener prislappen på 360 millioner kroner for velodromen til slutt ble i overkant vel høy. Til sammenligning kostet i sin tid byggingen av Viking Stadion i 2004 160 millioner kroner, og Moldes «Røkkeløkka» 230 millioner kroner i byggekostnader.

– Denne investeringen kommer til å lønne seg. Fra et folkeperspektiv er det viktig å huske på at andre idretter også er med på dette her. Noen år frem i tid vil alle se at dette kommer til å lønne seg, mener han.