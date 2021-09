Fire personer til sykehus etter bilulykke

Klokken 19.03 fikk politiet i Sør-Vest beskjed om at en bil hadde kjørt inn i et tre og ut på et jorde ved Ånestadvegen i Hå.

Litt senere på kvelden er beskjeden fra politiet at bilen har kjørt av veien og langt ut over et jorde, før det kjørte inn i et tre - over 100 meter ut på jordet.



Det var fire personer i bilen. Skadeomfanget er uvisst, men alle fire er sendt til Stavanger universitetssykehus.

– Alle var bevisste, men det er ikke lett å si hvor alvorlig skadeomfanget er, sier operasjonsleder i politiet, Jøran Solheim.

Det er store materielle skader på bilen, som etterhvert hentes av bilberger.

Politiet jobber på stedet med å finne årsaken til ulykken, men det er mistanke om høy fart forut for hendelsen. Trafikken på stedet flyter som normalt.