Tror VM-konkurrenten har utlignet en viktig egenskap

Om snaut to måneder skal Magnus Carlsen (30) spille for sin femte verdensmestertittel, men før den tid vil han forbedre sin fysiske form.

Under hviledagen i Champions Chess Tour Finals hvor Magnus Carlsen er med i seierskampen, benyttet verdenseneren anledningen til å spille cageball. Frem mot VM vil sjakkongen ha mer fokus på å forbedre sin fysiske form.

– Det er vært mange turneringer i det siste. Fremover kommer jeg ikke til å spille noen turneringer, så det kommer det til å være mye fokus på det sjakklige og fysisk trening, sier Carlsen til TV 2 før cageball-økta.

Når turneringa Champions Chess Tour avsluttes på mandag, rettes blikket for fullt mot sjakk-VM i Dubai som starter 24. november. Carlsen jakter sin femte verdensmestertittel mot Jan Nepomnjasjtsjij, og søstra Ellen Carlsen tror det fysiske kan bli avgjørende.

– Hvor fokusert og dedikert Nepo har vært i å forberede seg både på åpninger, men også at han faktisk fysisk har trent seg i form for å klare å stå hele VM-matchen blir viktig.

Hun mener broren lenge har dratt stor nytte av å være bedre fysisk trent enn sine konkurrenter.

– Formen til Nepo tidligere har ikke vært på topp, og det er slitsomt å spille en lang VM-kamp, så det kan bli avgjørende, sier Ellen Carlsen.

– Ikke i den formen jeg var i før

Når Carlsen selv blir spurt om hans fysiske form vil være en fordel, er han av en annen oppfatning.

– Jeg føler folk har utjevna den biten. Så er jeg kanskje ikke i den formen som jeg var i før. Det er definitivt noe jeg kan jobbe med.

For Carlsen er ikke i tvil på at den fysiske formen er svært viktig for det mentale:

– Det er feel well, play well. Rett og slett, konstaterer verdenseneren.

– Henger ensbetydende sammen

Programleder under TV 2s sendinger i Champions Chess Tour, Sverre Krogh Sundbø, er ikke i tvil om viktigheten av å være i god form i en tankesport som sjakk.

– Jeg har erfaring fra tankesport etter å ha spilt poker på høyt nivå, og jeg merket veldig på det. Jeg har vært en som har vært i god form og dårlig form. De gangene jeg var i god form holdt konsternasjon mye lenger og mye bedre, sier Krogh Sundbø, som ble europamester i poker tilbake i 2005.

Han tror Carlsen lenge har hatt en stor fordel ved å være bedre trent enn konkurrentene, også VM-rival Nepomnjasjtsjij.

– Nå er han kanskje litt foran motstanderen, men tidligere har han vært et sjumilssteg foran som har vært litt mer ekstremt.

– Carlsen bikker ofte partiene i sitt favør mot slutten, det henger sammen?

– Jeg tror det henger ensbetydende sammen jeg. Er du best rusta til å vare løpet ut så vinner du på slutten, så enkelt er det, mener Krogh Sundbø.