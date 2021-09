Tog står fast i tunnel på Bergensbanen: – Folk er redde

Et tog står strømfast i en tunnel mellom Myrdal og Hallingskeid på Bergensbanen. Bane Nor har sendt et hjelpelokomotiv for å trekke det ut av tunnelen.

– Vi har mistet strømmen på et parti på Bergensbanen og et tog ble stående mellom Hallingskeid og Myrdal. Det er nå et hjelpelokomotiv som trekker toget frem til Myrdal, opplyser pressevakt i Bane Nor, Olav Nordli, til TV 2.



Toget skal være fremme i løpet av en halvtimes tid, og vil kunne gå videre derfra til Bergen.

Det var en feil på kjørestrømmen som førte til togstansen, men det er foreløpig ikke klart hva som er årsaken til feilen.



– Inntil vi finner årsaken til feilen kan vi ikke si noe om hvor lang tid det tar før strekningen åpnes igjen, sier Nordli.



Dagtoget fra Oslo til Bergen ble stående fast i tunnelen like før klokken 17 torsdag, skriver NRK. Passasjerer forteller om kaotisk stemning i de mørklagte vognene.

– Ingen internett WiFi, ingen 4G, dører er låste og toaletter er låste. Flere passasjerer er redde og det er dårlig med informasjon. Dette er ikke bra, sier en passasjer til NRK.

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor sier at det er feil på kontaktledningsanlegget som har skapt feilen. Like før klokken 18 besluttet Bane Nor å sende et lokomotiv som skal trekke toget ut av tunnelen.