Lysbakken advarer Støre og Vedum mot «eksotisk» samarbeid i Stortinget

Etter at SV-leder Audun Lysbakken takket for seg i Hurdal, står Ap og Sp igjen uten et flertall bak seg i Stortinget. Men det er mange veier til samarbeid om store og små saker.

Den rødgrønne partiledertrioen med Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) gikk inn i regjeringssonderinger i Hurdal med 89 mandater bak seg i Stortinget.

Men etter at SV brøt ut, står Støre og Vedum igjen med 76 mandater, mens de må ha minst 85 for å få flertall for statsbudsjettet og andre saker de legger fram for Stortinget.

Støre og Vedum har gjort det klart at SV er deres foretrukne «budsjettspartner» i Stortinget, og Lysbakken er klar.

Men skulle de tre gå på en ny samarbeidssmell, vil Ap og Sp i teorien kunne danne flertall med Rødt og Pasientfokus, som fikk inn henholdsvis åtte og ett mandat på Stortinget.

– Jeg tenker vel at det ville bli en mer sånn «eksotisk budsjettreise »for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det tror jeg ikke de kommer til å prøve på. Jonas Gahr Støre har sagt veldig tydelig at han ønsker et samarbeid med SV, og vi er klar for det, sier Lysbakken.

Han mener det vil være uklokt av Støre og Vedum å fri til høyresiden for å skaffe flertall til andre små og store saker.

– Hvis regjeringen skulle ta det politiske valget og ofte går til borgerlig side, så tror jeg det vil skape store problemer blant deres velgere. Folk som har stemt på Arbeiderpartiet, folk i LO. Også veldig mange som har stemt Senterpartiet har gjort det for å få høyresiden bort fra makt og innflytelse, ikke for at de skal få det.

Eventyr på høyresiden

Det smartest i det lange løp er å ha en fast partner i Stortinget, sier Lysbakken, men han understreker samtidig at SV ikke er noe støtteparti for regjeringen.

– Vi er et opposisjonsparti, vi har ingen bindinger til dem, men grunnen til at de kan forhandle om å danne regjering er våre mandater, og vi forventer at det betyr at de må søke flertall med oss, og ikke dra på eventyr på høyresiden.

Altså, vi har jo ikke sett budsjettet nå, så er jo litt tidlig å si. Men alle de spørsmålene som vi diskuterte på hurdal og som bidro til at vi ikke kom i mål, enten det er olje og klimapolitikk eller profitt i velferden eller skattesystemet.

SV-lederen vil ikke fire på kravene, selv om de måtte gi tapt i Hurdal.

– Alle de spørsmålene som vi diskuterte i Hurdal, og som bidro til at vi ikke kom i mål, enten det er olje og klimapolitikk, profitt i velferden eller et mer rettferdig skattesystem kan selvfølgelig bli tema i budsjettforhandlinger i årene som kommer, varsler han.

Sterkere i Stortinget

Spørsmålet er hvordan SV skal lykkes med å få til den kursen de ønsker gjennom budsjettforhandlingen, når de ikke kom lenger enn til sonderingene i Hurdal.

– I Stortinget kan vi alliere oss med flere partier og vi kan hente styrke i det folkelige engasjementet rundt både klima og miljø og rettferdig fordeling. Det kan gi oss ekstra styrke å gjøre det lettere å få gjennomslag for ting som er vanskeligere å få til når du er det minste partiet i et lukkede rom.

FORHANDLINGER: Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har bedgge sagt at SV er deres foretrukne budsjettpartner. Foto: Terje Pedersen/NTB

Støre vil ikke snakke samarbeid

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker ikke å si noe om hvorvidt de vil søke flertall med ulike partier på Stortinget, såkalt «slalåmkjøring».

– Vi har sagt at i budsjettene er det jo helt naturlig at det er SV som er vår partner. Vi tar en ting om gangen, vi har ikke forberedt verken slalåm, langrenn eller «super-G».

– Men er det andre områder enn budsjett, hvor det er aktuelt å samarbeide med andre?

– Jeg går ikke noe mer inn i det, sier Støre.

Kommende regjeringskollega Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er derimot ikke like tilbakholden.

– I Norge er det en tradisjon for at man samarbeider og finner løsninger på tvers av ulike partier. Og det er en styrke.