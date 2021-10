Magnus Støre prøvde psykedelisk sopp som 19-åring

Magnus Slagsvold Støre (31), sønn av påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre, tar steget inn i offentligheten for å fortelle om hendelsen som ble et vendepunkt i livet hans. Og om hvorfor han og faren har ulikt syn på ruspolitikken.

I helgens Skavlan forteller han at livsperspektivet hans ble snudd på hodet da han prøvde psykedelisk sopp som 19-åring.

Ruset seg på psykedelisk sopp

– Jeg skulle på hyttetur med noen venner, og i bilen på vei til hytta snur den ene kompisen min mot meg og sier: «Jeg har vært i Amsterdam og spist magic mushrooms. Det er helt fantastisk. Jeg har med litt. Kanskje vi skal spise litt?».

Magnus hadde aldri hørt om psykedelisk sopp før, og spurte kompisen hva slags rus det gir. «Det er sånn cirka som å drikke to øl», var svaret han fikk. Han forteller videre at han takket ja til den psykedeliske soppen, og understreker at sjåføren ikke ruset seg.

– En veldig sterk sensasjon i kroppen

Da rusen fra den psykedeliske soppen begynte å sige inn, forsto Magnus umiddelbart at dette ikke er som å drikke et par øl. Han oppfattet virkeligheten på en helt annen måte.

– Ganske fort begynte det å skje ting. Det var en veldig sterk sensasjon i kroppen. Alt begynte å bli litt flytende, og sakte men sikkert gikk dette «operativsystemet» – som man er vant til å se verden gjennom – i oppløsning, sier Magnus Støre til Skavlan.

Psykedelisk sopp: Psilocybinsopper er sopper med psykedelisk virkning som inneholder psilocybin. Den mest brukte psilocybinsoppen i Norge er spiss fleinsopp.





Fleinsopp er en giftig sopp på den måten at den gir en hallusinogen effekt. Den er derfor også klassifisert som et narkotisk stoff.





Psilocybin påvirker og endrer funksjoner i hjernen slik at man kan oppleve hallusinasjoner, endret virkelighetsoppfatning, endring i sanseopplevelser og følelser.





Bruk og besittelse av spiss fleinsopp er forbudt og rammes av straffeloven. Den er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer.





Det er ikke påvist varige fysiske skadevirkninger. Risikoen er først og fremst knyttet til de farer man kan utsette seg for i ruset tilstand, når realitetsbildet blir forvrengt. I tillegg kan brukere få en rekke uheldige psykiske effekter av stoffet både under rus og i etterkant, også etter enkeltinntak.





Ved alvorlige forgiftninger/overdoseringer kan det utvikles kraftige psykiske symptomer med panikkangst, desorientering, agitasjon, aggressive handlinger. Hos disponerte personer dette utløse depresjon, angst og schizofreniliknende psykoser. Psykosen kan vedvare i lengre tid etter at rusmiddelet har gått ut av kroppen.



Kilde: Norsk Helseinformatikk.

Underveis på vei til hytta stanset turgjengen langs et jorde fordi sjåføren måtte sjekke kartet.

– Og da skjer det noe merkelig med meg. Veldig instinktivt river jeg opp bildøren og løper ut på jordet. Jeg faller ned på knærne og graver fingrene mine ned i moder jord. På dette tidspunktet var jeg en ganske vanlig 19-åring som så på meg selv som et lite og separat individ i et stort og dødt univers, men her på knærne i jorda hadde jeg en veldig, veldig sterk åpenbaring om hvordan alle ting lever, hvordan alle ting henger sammen i et perfekt skaperverk, og hvordan jeg har min plass i den helheten, forteller han.

– Det var et dypt, eksistensielt møte som du ikke får når du drikker to øl.

Jobber som livscoach

Magnus er gift og er far til to barn. Han studerte i flere år psykologi, men droppet ut av studiet fordi han i stedet ville bli livscoach. Nå hjelper han mennesker å leve bedre via blant annet pusteteknikker.

– Jeg prøver å hjelpe folk som forsøker å finne en dypere mening med livet. Jeg har ikke så mange svar selv, men jeg jobber med forskjellige teknikker og måter som folk kan komme i kontakt med seg selv på et dypere plan.

Selv om Magnus har tatt noen utradisjonelle valg, har han alltid følt god støtte fra foreldrene.

– Jeg har etter hvert sluttet på skolen, begynt med ganske «spaca» ting, gitt opp mange vennemiljøer, gitt opp hobbyer, og virkelig fordypt meg i det jeg driver med. Men jeg opplever hele veien at vi har hatt en fin dialog på hjemmefronten. Begge mine foreldre er ganske nysgjerrige og åpne mennesker, sier han i programmet.

Kritiserer norsk ruspolitikk

I februar la Erna Solbergs regjering frem forslag til ny rusreform, som blant annet innebar at mennesker skal hjelpes, ikke straffes, for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika, deriblant psykedelisk sopp.

SP, FrP og Arbeiderpartiet – med Jonas Gahr Støre i spissen – stemte ned forslaget i juni.

Magnus er, i motsetning til sin far, svært positiv til rusreformen. Hans engasjementet for å endre norsk ruspolitikk stammer ikke fra opplevelsen med psykedelisk sopp, men fra da han studerte psykologi, med spesialisering innen avhengighet.

– Jeg så at den ruspolitikken som føres har ekstremt store, negative konsekvenser, og er overmoden til å byttes ut med noe som er mer humant og effektivt. Man bruker straff som et slags onde, og på den måten har man i flere tiår unnlatt muligheten til å hjelpe folk, sier Magnus.

– Både FNs høykommissær for menneskerettigheter, Verdens Helseorganisasjon, og mange ledende forskermiljøer sier at vi må bevege oss bort fra denne kriminaliseringspolitikken til en mer human og effektiv måte, hvor vi kan se på dette som et helseproblem, og ikke som et justisproblem.

På spørsmål fra programleder Fredrik Skavlan om hva faren synes om Magnus’ meninger om ruspolitikken, svarer Magnus:

– Det kan du lure på.

Deretter legger han til:

– Vi er ikke enige om hva som er den beste løsningen.

