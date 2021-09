Slik så sparkesykkelen ut etter lading – brannvesenet advarer

Torsdag ettermiddag fikk brannvesenet i Vestfold melding om brann i et rekkehus på Færder.

Vakthavende brannsjef Einar Flogeland var førstemann på stedet og så umiddelbart røyken som sto opp fra elsparkesykkelen inne i leiligheten.

– Det var ingen hjemme da brannen oppsto, brannen ble meldt av en observant nabo. Dessverre er rekkehusenheten ubeboelig. Det er sotskader i hele leiligheten, som må saneres, sier Flogstad.

– Batteriene spyr ut ild

Vestfold Interkommunale Brannvesen opplyser at det har vært flere alvorlige branner med litiumbatterier til sparkesykkel og sykkel den siste tiden.

Når kraftige oppladbare litiumbatteri tar fyr, kan det fort bli stygt. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

– Det finnes millioner av kraftige oppladbare litiumbatterier, og noen ganger tar de fyr. Slike branner medfører utfordringer, da de er vanskelig å slukke og batteriene spyr ut ild som raskt kan spre seg til interiør og annet brennbart, sier brannsjefen.

Flogeland er derfor tydelig på at det er all grunn til å holde slike produkter under oppsikt når det lades, da feil oppstår fra tid til annen.

For å forebygge denne typen branner er brannsjefens klare råd:

Unngå lading innendørs

Vær alltid til stede

Ikke lad om natta

Skremmende

Norsk brannvernforening opplyser at stadig flere branner skyldes lading av batteri.

Ladevettregler Lad i rom med røykvarsler Lad når du er våken og til stede Les og følg produsentens bruksanvisning Bruk helst original lader Lad på et underlag som ikke lett kan brenne Ikke lad i senga Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann Bytt ut skadet utstyr Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110



Kilde: Norsk brannvernforening

Leder Rolf Søtorp i Brannvernforeningen syns økningen er skremmende.

– Dessverre har det vært flere alvorlige branner om natten det siste året som har startet i ladeutstyr eller batteri. Dersom det begynner å brenne når vi sover, er det viktig å bli vekket av røykvarsler tidligst mulig før røyk og flammer tar overhånd, sier Søtorp.

I en fersk undersøkelse innrømmer 1 av 4 at ikke følger ladevettregel nummer en, om å ikke lade i rom der det ikke er røykvarsler.

– Det aller viktigste man kan gjøre for å forebygge er å ha brannvarsler i det rommet hvor man lader. Det andre er at man er våken og tilstede når man bruker lader. Men her er det dessverre mange som synder, sier Søtrop