Fikk overtidsmål annullert: – Fullstendig skandale

CSKA Sofia - Bodø/Glimt 0-0

Bodø/Glimts første bortekamp i Europa endte 0-0, til tross for at Erik Botheim headet ballen i mål i sluttsekundene.

Scoringen ble nemlig annullert til store protester fra bortelaget. Uwe Rösler i Viasat 4s studio kalte avgjørelsen «fullstendig skandale».

– Jeg var sikker på at Botheim hadde avgjort kampen i det han setter ballen i mål på overtid, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Den kontroversielle annulleringen mot CSKA Sofia ble begrunnet med armbruk fra Botheim i en hodeduell.

– Botheim er tøff og god i lufta, og jeg er ikke enig i at han skal ha frispark mot seg i den avgjørende duellen. Utallige ganger før har vi sett at slike scoringer har blitt godkjent, og jeg skjønner godt frustrasjonen til alle i gult i det dommeren annullerer scoringen, sier Mathisen.

Botheim selv var frustrert over dommerens avgjørelse.

– Det er ingenting! Det er helt sykt og det ødelegger kampen. Det er bare en klassisk spiss-scoring. Jeg tror Mitrović hadde vært stolt av den, sier han til Viasat 4 etter kampen.

Bodø/Glimts trener, Kjetil Kutsen, gleder seg over det som var en solid prestasjon av sitt lag, men klør seg i hodet over annulleringen.

– Jeg reagerer veldig. Jeg er overbevist om at vi har tatt ledelsen. Jeg har ikke sett den i reprise, men det så rart ut, sier Knutsen til Viasat 4 etter kampen.

I den mener han Bodø/Glimt spilte solid, et syn Jesper Mathisen deler.

– Bodø/Glimt er i fantastisk form, og dette var nok en meget solid prestasjon fra Kjetil Knutsen og co. Selv om CSKA Sofia også har muligheter til å avgjøre kampen er det Bodø/Glimt som er det beste laget. De hadde fortjent å vinne kampen i kveld, sier Mathisen.

Bulgarerne satte Glimt under press tidlig i kampen og hadde et lite overtak gjennom det første kvarteret. Etter hvert som den første omgangen nærmet seg slutten, hevet Bodø/Glimt seg betraktelig. Utover omgangen våget de gule mer i det offensive samtidig som de hindret CSKA Sofia i å spille seg til de store farlighetene.

STØTTE: En samling Bodø/Glimt-supportere fant veien til Natsionalen Stadion Vasil Levski. Foto: Nikola Krstic

Verken Ulrik Saltnes eller Erik Botheim maktet å utnytte sine muligheter til å score før hvilen. Dermed gikk begge lagene målløse til pause på Natsionalen Stadion Vasil Levski i den bulgarske hovedstaden.

Etter pause tiltok Glimts overtak i styrke. Den aller største målsjansen kom imidlertid til hjemmelaget fem minutter før full tid. En spektakulær redning fra Glimt-keeper Haikin hindret imidlertid hjemmescoring.

Helt på tampen stanget Erik Botheim ballen i mål, men dommeren valgte å annullere scoringen til store potester fra bortelaget.

Dermed endte kampen 0-0.

Ettersom CSKA Sofia virker å være Bodø/Glimts konkurrent om andreplassen i gruppen, kan det regnes som et sterkt borteresultat for de gule.

Bodøværingene fikk nemlig en pangstart i gruppen, da de i sin første kamp i et europacup-gruppespill noensinne vant 3-1 over Zorya Lohansk for to uker siden. Etter torsdagens andre runde, hvor Roma nok en gang vant suverent, har Bodø/Glimt like mange poeng - men færre scorede mål enn gruppelederne fra den italienske hovedstaden.

José Mourinhos lag venter Glimt i den neste runden av Conference League. Før den kampen, trekker Mathisen særlig frem én Glimt-spiller.

– Ulrik Saltnes er kanskje Bodø/Glimts viktigste spiller, og vi får bare håpe at skaden han pådro seg like før slutt ikke er alvorlig. Han blir ekstremt viktig i innspurt i Eliteserien, og så får han selvfølgelig en nøkkelrolle i de to kampene som venter mot Roma den neste måneden.

8 gruppetoere fra gruppespillet i Conference League og 8 gruppetreere fra Europa Leagues gruppespill møtes i en før-utslagsrunde før sluttspillet.