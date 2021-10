Suárez mener «Barcelona-krigen» er skadelig for spillerne

Se Atlético Madrid - Barcelona lørdag kl. 20.30 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.

Lørdag møtes Atlético Madrid og Barcelona til en svært viktig kamp for Ronald Koemans lag.

Nederlenderen er under hardt press etter 3-0-tapet for Benfica i Champions League denne uken. I hjemlig liga ligger laget på 6.-plass, fem poeng bak serieledende Real Madrid. Treneren har også gått til angrep mot klubbens president, Joan Laporta, i media.

Før møtet med gamleklubben, sier Luis Suárez at det blitt skapt et miljø i Barcelona som skader spillerne.

– Det foregår en krig mellom Koeman og Laporta, som er skadelig for spillerne, sier han til den spanske avisen Sport.

Uruguayaneren sier også til avisen at han følte seg urettferdig behandlet av Koeman og klubbledelsen da han ble «tvunget» til å forlate Barcelona til fordel for Atlético Madrid for et år siden.

– Han behandlet meg som om jeg var en 15 år gammel gutt, sier Suárez om Koeman.

Hans jobb er usikker i klubben, som har mistet superstjernene Lionel Messi og Antoine Griezmann. Foruten den sportslige nedturen, sliter Barcelona også økonomisk.

Dersom det skulle ende med at Ronald Koeman må slutte som Barcelona-trener, har flere spanske medier nevnt Xavi Hernández som en mulig erstatter for ham.

Luis Suarez råder sin tidligere lagkamerat til å vente med å ta på seg dét ansvaret.

– Han skal ikke ta den jobben nå. Xavi er intelligent og vet hvilke vanskeligheter klubben står i akkurat nå. Derfor må han vente, sier Suarez til Sport.

