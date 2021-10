Antistoffene går kraftig ned: – Det høres dramatisk ut

En ny studie viser at antistoffene mot koronaviruset går kraftig ned over tid. Forskningslederen mener derfor det taler for en tredje dose for utsatte grupper og helsepersonell.

Den svenske studien har fulgt personer som har tatt Pfizer-vaksinen. Resultatene viser at antistoffene tre måneder etter dose to er halvert, og bare 15 prosent er igjen etter syv måneder.

– Det høres veldig dramatisk ut, men antistoffer er bare en del av beskyttelsen. Det er mange andre deler av immunforsvaret som er viktig i beskyttelsen. At antistoffer faller over tid vet vi fra alle vaksiner, og slik skal det være, sier Sara Sofie Viksmoen Watle.

Hun er overlege i FHI, og påpeker videre at kroppen danner hukommelsesceller som er i stand til å lage antistoffer om du blir smittet.

– Denne studien sier noe om at antistoffene synker, men ikke noe om beskyttelse.

VAKSINE: Sara Sofie Viksmoen Watle, overlege i FHI, er ikke bekymret for at antistoffene går ned over tid. Foto: Berit Roald

– Forventet

Når antistoffene faller utelukker ikke Viksmoen Watle at det kan innebære at man er mer utsatt for å bli smittet.

– I befolkningsstudier hvor det er målt effekten ute i samfunnet, ser vi at beskyttelsen mot det å bli smittet synker over tid, og det er forventet. Men så ser vi at beskyttelsen mot å bli alvorlig syk fortsatt er veldig høy.

Hun legger til at de ikke vet hvilket nivå av antistoffer som gir beskyttelse, men at de er viktige.

– Studien er først og fremst gjort på de som har tatt Pfizer. Er dette resultat vi ser på de andre vaksinene?

– Det er gjort tilsvarende studier på alle vaksiner. Alle studiene viser at antistoffene synker over tid, som forventet. Vi er ikke spesielt bekymret for de resultatene. Vi har sett mange andre befolkningsstudier som viser at beskyttelsen mot alvorlig sykdom fortsatt er høy, også hos de eldre.

– Ikke godkjent

Torsdag startet Hellas med en tredje dose som skal virke som en booster. I tillegg har Danmark åpnet for dette for alle over 60 år, og Sverige har åpnet for de over 80 år.

– Vi gjør den vurderingen hele tiden og har fulgt med på dette lenge. I Norge er vi i en god situasjon med lave smittetall og veldig få innlagte blant fullvaksinerte personer, sier Viksmoen Watle.

Hun forteller videre at FHI har tid til å gjøre grundige vurderinger, og hun mener det er viktig for oppslutningen til vaksinasjonsprogrammet.

– Disse vaksinene er ikke godkjente enda. Når vi gjør en slik vurdering så er det mange faktorer som spiller inn. Den ene faktoren er om vi trenger en dose til. Det er vi ikke helt sikre på akkurat nå.

– Men nabolandene våre, bruker de en vaksine som ikke er godkjent for en tredje dose?

– Vaksinen er ikke godkjent for en tredje dose enda. Så kan nasjonale myndigheter gjøre anbefalinger utover det godkjenningen tilsier. Kunnskapsgrunnlaget i de ulike landene er de samme, men situasjonen i landene kan være forskjellig, sier Viksmoen Watle.

Lite data

Israel ligger foran Norge i vaksinasjonen, og har satt fire millioner tredje doser uten alvorlige bivirkninger.

– Vi har allerede kastet og destruert vaksiner. Ville det ikke vært mer fornuftig å gitt dem til utsatte grupper og helsepersonell?

– Vi har vært veldig flinke å brukt de dosene vi har fått på en effektiv måte. De dosene vi har måttet kassere har i hovedsak vært Moderna, og det er ikke den vaksinen som er under vurdering hos legemiddelmyndighetene i Europa nå. Det er Pfizer, sier Viksmoen Watle.

Hun legger til at også dataen de har fra Israel er Pfizer.

– Det foreligger veldig lite data om det gir ekstra beskyttelse mot særlig alvorlig utfall, og hvor trygt det er å gi en tredje dose.

Tilbyr tredje dose

FHI har anbefalt en tredje dose i Norge til de med lavt immunforsvar. Viksmoen Watle sier forskjellen her er at denne gruppen ikke fikk god nok effekt av to doser.

– Da er det viktig å tilby en ekstra dose for å øke forutsetningene for god beskyttelse. Når det gjelder oppfriskningsdoser, gir vi dem til personer som hadde god effekt med det første, men som over tid mister beskyttelsen.

Hun legger til at det ser ut som beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god, men at enkelte grupper er mer utsatte.

– Det vil være de eldre og de med end el underliggende sykdommer, og de følger vi nøye med på, sier Viksmoen Watle.