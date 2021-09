Drepte moren sin - dømt til 12 års fengsel

Han må også betale til sammen 464.778 kroner i erstatning til den etterlatte familien.

Oslo tingrett skriver i dommen at det er flere straffeskjerpende omstendigheter knyttet til drapshandlingen.

Aktor la ned påstand om 13 års fengsel for 47-åringen.

Det har nettopp gått ett år siden drapet, som skjedde om kvelden den 17. september i fjor.

Mannen og hans mor hadde vært ute og spist pizza på en restaurant på Grünerløkka i Oslo tidligere på kvelden.

I retten forklarte mannen at han hadde drukket rundt seks øl denne kvelden, mens moren drakk vin. Etterpå dro de hjem til morens leilighet på Sofienberg for å høre på musikk.

Voldsom slåsskamp

Derfra husker ikke mannen stort av hva han og moren snakket om, annet enn at samtalen utviklet seg til en voldsom slåsskamp.

Politiets etterforskning har avdekket at de to begynte å slåss omkring klokken ti på kvelden.

I politiavhør har mannen ikke klart å forklare hva som utløste slåsskampen. Etterforskningen avdekket heller ikke noe motiv for handlingene.

I retten forklarte mannen at han husker at moren ble slapp da han holdt henne rundt halsen. Han skal ha forsøkt å løfte henne opp i en seng, uten hell.

I stedet la mannen seg for å sove på sofaen.

Dro til legevakten

– Da jeg våknet, var jeg fortsatt sint. Jeg tenkte at «nå har jeg ødelagt det med mamma». Så hørte jeg litt på musikk og tok noen bilder av meg selv som viste skadene jeg hadde fått. Etter hvert reiste jeg ned til legevakta for å få sydd leppa, sa mannen da han forklarte seg under rettssaken.

DRO HIT: Det var legevakten i Oslo som først forstod at noe alvorlig hadde skjedd Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Hos legevakten ble mannen avvist av de ansatte. Derfra dro han for å kjøpe narkotiske stoffer, før han vendte tilbake. Under sitt andre besøk på legevakten informerte han om at moren lå skadet hjemme i leiligheten.

Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) reiste hjem til moren og ba om bistand fra politiet til å ta seg inn i leiligheten.

Politiet ankom stedet klokken 17.12 og meldte to minutter senere fra om funn av en død kvinne. Det var blodspor mange steder i leiligheten.

Mannen nekter straffskyld for drapet.

TV 2 har forsøk å komme i kontakt med mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, uten hell. Det er derfor uvisst om 47-åringen kommer til å anke dommen.

Saken oppdateres!