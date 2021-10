Ingen pågrepet etter drapsforsøkene: – Vi har navn på blokka

Natt til 25. august ble to unge menn alvorlig skadd da de ble skutt på åpen gate i et boligområde på Trosterud i Oslo. Politiet vet fortsatt ikke hvem som står bak drapsforsøkene.

Politiet betegnet umiddelbart saken som drapsforsøk med ukjent gjerningsperson. Det har ikke endret seg.

Politiet i Oslo har i over en måned brukt store ressurser på å etterforske saken.

– Jeg skjønner at det er uheldig at politiet ikke har pågrepet en gjerningsmann etter så lang tid. Det har jeg forståelse for, sier politiadvokat Christian Hatlo.

Ved to anledninger har politiet pågrepet, siktet og senere løslatt to forskjellige menn for drapsforsøkene. Den første mannen ble utpekt av en av de to mennene som ble hardt skadet av skuddene.

POLITIADVOKAT: Christian Hatlo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– De er fortsatt formelt sett siktet begge to, men etter avhør og videre etterforskning så var det ikke grunnlag for å begjære varetektsfengsling av de to, sier Hatlo.

– Så dere mener at det er noen andre enn de to som står bak?

– Ja, sier Hatlo.

Ukjent motiv

En av de fornærmede i saken, en 19 år gammel mann, har tidligere sagt til Dagbladet at han mener han vet hvem som avfyrte skuddene. 19-åringen sier også at mannen som skjøt skal ha ropt rasistiske utsagn i forkant av skuddene.

– Har dere holdepunkter for at dette er rasistisk motivert?

– Nei. Det er ingen i denne saken som har sagt noe til politiet om rasisme. Det som står i Dagbladet har ingen av de fornærmede sagt til politiet, sier Hatlo.

– Har dere avdekket et annet motiv?

– Nei, og derfor jobber vi bredt. Vi utelukker ingen ting, men det er ikke noe som tilsier at dette er rasisme. Vi har fortsatt alle hypoteser åpne.

– Er de to tilfeldige ofre?

– All den tid vi ikke vet bakgrunnen for dette, så vet vi heller ikke det.

Hektisk for politiet

Politiet i Oslo, og særlig voldsavsnittet har hatt det hektisk i de første månedene etter sommerferien. I løpet av 15 dager i august skjedde det tre drapsforsøk med skytevåpen i Oslo. Alle sammen i offentlig rom.

Søndag 15. august ble to unge menn alvorlig skadet da en 34 år gammel mann skjøt dem inne på t-banen ved Skøyenåsen øst i Oslo.

Ti dager senere, den 25. august, skjedde Trosterud-skytingen.

Mandag 30. august ble en 20 år gammel mann skutt og alvorlig skadd etter at han ble på Brynseng i Oslo.

På lørdag i forrige uke ble en mann i 20-årene funnet med skuddskader i Vika.

– Vi har mye å gjøre ja, sier Hatlo.

Felles for disse sakene er at det er skyting i det offentlige rom. Det er saker som politiet ser alvorlig på, og som fortsatt er under etterforskning.

I Vika-saken ble en mann varetektsfengslet mandag. En annen mann er også pågrepet i saken, men tirsdag har ikke politiet bestemt seg for om også han skal fremstilles for varetektsfengsel.

– Her har vi grunn til å tro at det er flere involverte, sier Christian Hatlo, som er påtaleansvarlig også i denne saken.

Drapsforsøket på Trosterud er den eneste av de fire sakene der politiet ikke har en klar formening om hvem som står bak.